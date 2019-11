In questo aeroporto puoi accarezzare un maiale. Per rilassarti

editato in: da

Lei si chiama Lilou, ed è la maialina più famosa di tutta San Francisco. È possibile incontrarla proprio nell’aeroporto della città, è lì che si fa accarezzare per far rilassare i viaggiatori prima del volo.

Lilou è una dolcissima maialina, la prima al mondo ad essere impiegato nella pet therapy. I viaggiatori che arrivano o che partono dall’aeroporto di San Francisco, lo trovano proprio lì, per loro.

L’animale infatti, attraverso la sua presenza, rasserena tutti i viaggiatori che hanno ansia o paura di volare: pochi minuti di coccole e carezze con Lilou e passa tutto.

Quella della pet therapy è una cura sempre più diffusa che prevede l’impiego dell’animale, a stretto contatto con l’uomo, per aiutarlo a superare fobie, ansie, paure o traumi, e in generale periodi piuttosto intensi.

Solitamente l’animale utilizzato è il cane, altre volte il gatto, o comunque un animale domestico. A San Francisco invece, è stato scelto un maiale, ma la terapia sembra proprio funzionare.

LiLou è una scrofa di 5 anni e adora interagire con le persone. Per favorire maggiormente la connessione sociale, la si trova che passeggia per l’aeroporto di San Francisco con un cappellino da pilota e lo smalto rosso sulle unghie.

L’animale è originario di San Francisco, ed è proprio in questa magnifica città che vive con la sua proprietaria Tatyana. È lei a raccontare, attraverso foto e video pubblicati su Facebook, le fantastiche avventure di Lilou. Tra verdure, proteine, passeggiate al parco e socializzazione con i vicini, è così che la scrofa trascorre le sue giornate quando non è in aeroporto. Ovviamente non manca un po’ di meritato riposo.

La piccola Lilou è entrata ufficialmente nel team pet therapy dell’aeroporto, una squadra di animali da terapia messi a disposizione per i viaggiatori che hanno paura di volare in aereo.

Che si tratti di un cane, di un maiale, come nel caso di Lilou, o di un gatto, gli animali scelti per la terapia devono, per entrare a far parte del team, superare dei test che servono a dimostrare la loro capacità di aiutare e supportare le persone in difficoltà.

La piccola scrofa ha passato a pieni voti gli esami: il suo carattere tranquillo, il temperamento stabile e la personalità socievole le hanno fatto guadagnare un posto di diritto nella squadra di animali da terapia dell’aeroporto di San Francisco.

Coccole, abbracci e carezze a questo animale, possono davvero diminuire ansia e paura prima del volo. Provare per credere.