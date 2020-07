Camere con vista firmamento: in Svizzera i pop up hotel fanno impazzire

editato in: da

C’è un sogno, romantico e magico, che appartiene a ogni esploratore, ed è quello di dormire sotto un cielo stellato, immerso in paesaggi naturali e mozzafiato. Questo desiderio è ora una realtà grazie al progetto di Svizzera Turismo che ha deciso, per questa estate, di distribuire circa 50 dimore vista firmamento, di diverse tipologie e metrature in tutto il territorio, per regalare a viaggiatori e turisti un’esperienza indimenticabile.

Million Stars Hotel, questo il nome del progetto che ha come obiettivo quello di regalare l’avventura di viaggio a testa in su più incredibile di tutti i tempi, prevede l’ubicazione di stanze, case in miniatura e tende, nei luoghi più iconici nel Paese, all’interno dei quali i viaggiatori potranno rigenerarsi grazie a una finestra aperta direttamente sul cielo stellato.

Sono state scelte le colline bucoliche, le vette maestose, i vasti prati e i tetti nel cuore della città per consentire a chiunque di conoscere il bellissimo e variegato territorio svizzero con vista diretta sul cielo. Il mood dell’estate in Svizzera è presto detto: andare a caccia di stelle cadenti e contarle prima di andare a dormire.

Così, grazie alla collaborazione di hotel, B&B, privati, contadini e gestori di rifugi, Svizzera Turismo ha lanciato il Million Stars Hotel con una cinquantina di offerte uniche di pernottamento in tutte le regioni linguistiche, un progetto che invoglia ad assaporare una natura autentica o a scoprire città pulsanti.

Si potrà scegliere di dormire in una tiny house sul Piz Nair o alloggiare in una casa con vetrata frontale sul ghiacciaio dell’Aletsch, o ancora in un osservatorio, trasformato in una camera d’albergo a St. Moritz o in mezzo al lago di Thun.

Il denominatore comune di tutte queste dimore è la magnifica vista sul cielo stellato, accessibile direttamente dal proprio letto. Tutte le stanze infatti hanno un tetto di vetro o un’ampia facciata finestrata, abitazioni quindi pensate per un’esperienza immersiva a contatto diretto con le stelle.

Per lasciarsi ispirare basta connettersi al sito di Svizzera Turismo, alla sezione dedicata al Million Stars e scorrere tra tutte le offerte online, tra glamping e hotel pop-up. Ogni proposta è pensata accuratamente per consentire a chiunque di vivere un’esperienza incredibile nel suggestivo panorama svizzero, con vista diretta sul firmamento.