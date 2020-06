Toccare, sentire, respirare la natura: benvenuti nel parco dei 5 sensi

editato in: da

Un’esperienza a suo modo unica che ha come obiettivo quello di connettere le persone con la natura in maniera primordiale. Siamo a Vitorchiano, in provincia di Viterbo, è qui che nasce il Parco Cinque Sensi, più che un giardino, una vera e propria avventura che crea un legame profondo e inedito con la natura.

Si entra scalzi e così si procede, lungo tutto un percorso prettamente boschivo, creato appositamente per sentire la natura sotto i piedi. L’esperienza è destinata a un pubblico vasto, ad avventurieri di ogni età, che sono alla ricerca di un luogo dove poter riscoprire quelle sensazioni primitive date dal contatto diretto con la natura.

A Vitorchiano, comune in provincia di Viterbo, già Bandiera Arancione del Touring Club, tre ettari di bosco danno vita a un vero e proprio parco dedicato alla scoperta dei 5 sensi. Chiunque arrivi qui è invitato a spogliarsi di pensieri e stress dovuti ai ritmi frenetici della quotidianità, ma non solo, ai visitatori è richiesto di camminare scalzi all’interno del parco per esplorare tutti i percorsi sensoriali.

Ci sono delle vasche a terra, nelle quali camminare, piccole costruzioni da annusare e toccare, un’esperienza incredibile che diventa ancora più magica se condivisa con i bambini.

Evocativo ed emozionante, il Parco Cinque Sensi si snoda attraverso sentieri intrecciati con alberi, ghiaia, sassi e natura da calpestare. Tantissime poi le iniziative proposte da quelli che sono definiti gli artigiani dei cinque sensi, presenze che attendono i visitatori lungo il percorso e che invitano al contatto, sempre più diretto con la natura.

L’obiettivo è presto detto: quello di immergersi per qualche ora, o per una giornata intera, in un mondo incontaminato a pochi chilometri dalla città, ma che sa trasportare in un’altra dimensione. Il parco trova la sua ispirazione nei modelli nordeuropei dove il contatto con la natura rappresenta una delle cose più care per la popolazione. Questo luogo, a oggi, rappresenta uno dei parchi naturali più innovativi d’Italia perché è totalmente ispirato a Madre Natura e alle sue meraviglie.

L’invito all’azione è chiaro e messo bene in evidenza sul sito ufficiale del parco:

Togliamoci le scarpe e apprestiamoci a percorrere un itinerario creato per donare pure sensazioni e per ristabilire un profondo contatto con i cinque sensi, a partire dai protagonisti, i nostri piedi scalzi.

Così, a pochi passi dalla città, abbiamo trovato un luogo dove perderci e instaurare un dialogo emotivo e sensoriale con la natura.