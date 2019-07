La Greenway della Lombardia, la nuova pista ciclabile delle Valli Resilienti

editato in: da

Sta per essere inaugurata una nuova e bellissima pista ciclabile, la Greenway delle Valli Resilienti. Grazie alla particolare conformazione del territorio, diviso tra montagne, ampi spazi e corsi d’acqua, queste vallate, Valle Trompia e Valle Sabbia, nelle Prealpi bresciane, sono il luogo ideale per un’escursione – se non addirittura una vacanza intera – in sella alla bicicletta.

È un territorio che offre una serie di percorsi ciclabili ben collegati anche alle strutture ricettive e turistiche della zona e a tantissimi punti di interesse storici e naturalistici.

La rete di sentieri, che si estende per più di 1.500 chilometri attraverso le due valli, prevede già ora percorsi per mountain bike, slow e road bike. I sentieri dedicati alla MTB sono circa 50 e si snodano attorno al crinale lungo 70 km con una media di 35 km per itinerario.

Le due ciclabili slowbike risalgono la Valle Trompia per 30 km e la Valle Sabbia per 45 km, mentre la road bike gode di un anello principale su strada da 120 km oltre a diverse varianti. Sono tutti facilmente raggiungibili, in quanto distano meno di 30 km dalla città di Brescia.

A fine settembre questi lunghi e pittoreschi percorsi, che passano anche dalla cima del Monte Maniva fino alle rive del lago d’Idro, le due meraviglie naturali delle Prealpi Bresciane, saranno uniti formando un unico percorso ciclabile, la Greenway.

L’inaugurazione ufficiale è prevista il weekend del 28-29 settembre. Il primo giorno gli appassionati di mountain bike potranno testare i due percorsi MTB della Greenway. Il primo, lungo 8 km, è aperto anche ai non esperti, con sterrati dolci che porteranno da Crone (BS) fino alle cascate del Monte Manos.

Il secondo, di 25 km, è adatto ai biker più allenati e passerà da Idro (BS) e dal Monte Stino. Entrambi i percorsi saranno accompagnati da una guida esperta, in grado di dare consigli nei settori più impegnativi e di condurre il gruppo attraverso i punti panoramici più suggestivi. Al campo base di Crone sarà possibile sostare e degustare anche i prodotti locali oltre a provare MTB ed e-bike messe a disposizione dai negozi della zona.

Il secondo giorno, domenica 29 settembre, si aprirà con la presentazione del percorso slow. Si partirà alle 7:30 dal parcheggio della Metro Prealpino di Brescia e si potrà scegliere tra il percorso medio di 60 km oppure quello lungo da 72, guidati dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) bresciana. Il villaggio e punto di ristoro sarà allestito al Forno Fusorio di Tavernole, un luogo dalla forte valenza storica perché qui, dal 1300 e fino all’arrivo degli austriaci in questa zona della Lombardia, veniva prodotto il carbone per tutta la valle.

Parallelamente all’iniziativa slow, si terrà la randonnée alla scoperta del percorso road. La partenza, libera, è prevista tra le 7:45 e le 9:00, con check point lungo il percorso dove poter timbrare il “passaporto del ciclista”, usufruire di assistenza meccanica e fare un piccolo break.

Per chi volesse percorrere la Greenway prima della fine di settembre, il Circuito delle Valli Accoglienti e Solidali, la rete turistica nata per la promozione del territorio, organizza, dall’8 al 15 settembre, una settimana green dedicata al mondo delle due ruote, con uscite giornaliere sui sentieri ancora inesplorati del crinale tra le due valli e sulle alture che si affacciano sul lago d’Idro. Si può soggiornare nel Camping Vantone Pineta.

Ma già il 25 agosto sarà possibile avere un assaggio del percorso più adrenalinico della Greenway, che si snoda sul crinale fra la Valle Trompia e la Valle Sabbia, partendo dal Monte Maniva fino a Brescia. Per quel giorno è in programma la Iron Valley, una mountain bike marathon a coppie organizzata dal Bike Park Pezzeda e dall’esperto rider Gianni Mozzoni, patrocinata da importanti enti e istituzioni come la Federazione Ciclistica Italiana e la Regione Lombardia.

La nuova Greenway sarà un circuito ciclistico che ha preso forma grazie all’intervento congiunto della Fondazione Cariplo e delle Comunità Montane della Valle Trompia e della Valle Sabbia.