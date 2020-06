Dolomiti low cost, le mete più economiche per l’estate

Sono le montagne più belle della terra e mete fiabesche come poche altre al mondo. Parliamo delle Dolomiti, vette meravigliose e che consentono diverse attività all'aria aperta. Una totale immersione nella natura più rigogliosa e luoghi ideali per tutte le esigenze. Certo, non sono il posto più economico del pianeta, ma in alcune località è possibile trascorrere vacanze a basso costo. Andiamo a scoprire insieme lo mete, ricordandoci sempre che con qualche trucco è spesso possibile trovare soluzioni adeguate per tutte le tasche.