Vacanze a Folgaria tra piste da sci, golf e natura incontaminata

Non è facile creare una sinergia tra le opere umane ed un territorio immerso nella natura più selvaggia, ma quello di Folgaria e dell’Alpe Cimbra è un connubio decisamente unico. Il piccolo paese ai piedi della grande montagna è un ricettacolo di tradizioni e folklore, che ha saputo legarsi in maniera indissolubile al proprio territorio, rendendo sé stesso uno dei maggiori punti d’interesse per tutti gli amanti degli sport ad alta quota.

Folgaria Fiorentini: sul cucuzzolo dell’Alpe Cimbra

Settantaquattro chilometri di piste suddivise per ventidue impianti sciistici. Percorsi adatti ad ogni difficoltà ed un dislivello di seicento metri, dai 1800 della sommità dell’Alpe Cimbra ai 1200 di Folgaria. Per quanto riguarda gli sport invernali, il Trentino Alto-Adige si è sempre dimostrato un’eccellenza italiana, e non fanno assolutamente eccezione i percorsi innevati della struttura Folgaria-Fiorentini. Da un impianto sciistico all’avanguardia non si potrebbe chiedere di meglio: le seggiovie sono quanto di più comodo e pratico si possa trovare, con un sistema di carico ad ammorsamento automatico da quattro posti. E’ possibile avere percorsi color bianco candido per la maggior parte dell’anno grazie alla presenza di cannoni sparaneve d’ultima generazione.

Inoltre, anche i fondisti potranno soddisfare la loro voglia di sci grazie ad altri quarantacinque chilometri di pista a loro dedicati.

Tra boschi, laghi, dolci pendii e paesaggi mozzafiato, quello di Folgaria-Fiorentini si presenta come un paradiso per tutti gli amanti degli sport invernali.

L’Alpe Cimbra: un connubio perfetto tra natura e folklore

L’Alpe Cimbra è molto più vicina di quanto si possa pensare. Ad appena venti minuti di strada al casello autostradale di Rovereto, si estende una delle più maestose montagne alpine. Nonostante sia meno famosa rispetto alle “sorelle” Dolomiti, l’Alpe Cimbra non ha nulla da invidiare alla catena montuosa più famosa del Trentino. Dai paesaggi sconfinati ai rigogliosi boschi, dai ruscelli che si stagliano tra le foglie ai piccoli laghi alpini. Questo posto è un’autentica meraviglia della natura, dove le popolazioni locali mantengono ancora usi e costumi degli antichi popoli che le hanno colonizzate. Il centro di maggior importanza è senza dubbio Folgaria: 3100 abitanti, discendenti diretti dei cimbri bavaresi che abitarono queste terre.

Naturalmente, oltre a quello naturalistico, Folgaria ha tanto altro da donare ai propri visitatori. Un centro storico ricco di negozi, ristoranti e pasticcerie dove poter apprezzare a pieno la cultura eno-gastronomica locale. Un viaggio emozionante, immersi tra la natura più incontaminata ed una delle culture popolari più caratteristiche del Bel Paese.

Golf Club Folgaria: un paradiso estivo per gli amanti del green

Il golf è sempre stato uno degli sport richiedenti la maggior quantità di concentrazione. Chi pratica questa disciplina, sa benissimo quanto siano importanti, per il raggiungimento di ottimi risultati, una grande calma ed una profondissima quiete. Da questo punto di vista, il Golf Club Folgaria è un’eccellenza nostrana. Un percorso da quasi 5500 metri complessivi, costruito lungo la conca di Costa a 1200 metri di altezza. Giocare a golf qua non significa solo praticare uno sport, significa immergersi a pieno nella natura incontaminata dell’Alpe Cimbra, la quale offre ai propri ospiti radicali cambi di paesaggi tra un buca e l’altra. Vista la lunga durata della stagione invernale, il campo è aperto solo nel periodo tra maggio e ottobre, ma le convenzioni con le strutture ed i ristoranti della zona lo rendono una delle principali attrazioni della zona. Durante il periodo estivo, ogni weekend vengono organizzate delle gare aperte ad appassionati di tutta Italia.

Percorsi e itinerari in mountain bike: la montagna, d’estate, non muore

In un territorio incontaminato e ricco di cultura come quello dell’Alpe Cimbra, non potevano di cerco mancare attrazioni per adulti e bambini. In particolare, sono famose le escursioni in Mountain Bike nella zona di Folgaria. Questo tipo di attività è particolarmente diffuso durante il periodo estivo, quando la neve lascia lo spazio ad un verde sterminato. Tra boschi, prati fioriti e laghi, Folgaria è l’ambiente ideale per tutti coloro che volessero avvicinarsi a questo tipo di attività. Sono a disposizione dei turisti, infatti, delle scuole specializzate, che permettono anche ai meno esperti di godere di questa full immersion tra le Alpi Cimbre. I percorsi sono assolutamente variegati e ognuno di questi ha un diverso livello di difficoltà, adattabile a seconda dei propri gusti e della propria preparazione fisica. Questi si sviluppano lungo l’anello folgaretano dei 100 km dei Forti, un percorso naturalistico di difficoltà estrema, che unisce dislivelli impegnativi a paesaggi mozzafiato.

La vera chicca è rappresentata dai siti d’interesse storico, con i luoghi dove vennero combattute le più celebri campagne della Grande Guerra.