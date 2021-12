La favola invernale da vivere in Croazia

C’è qualcosa di estremamente magico che accade durante la stagione invernale in quello che è considerato all’unanimità uno dei luoghi più spettacolari d’Europa. Lo stesso che abbiamo ammirato, contemplato e adorato durante la primavera, l’estate e l’autunno. È proprio qui che, quando le ore di buio aumentano e le temperature si avvicinano allo zero, i lineamenti di una fiaba invernale si delineano e tutto si trasforma. Come d’incanto.

Ci troviamo al cospetto dei Laghi di Plitvice, specchi di acqua alimentati dal Fiume Bianco, dal Fiume nero e da sorgenti sotterranee che sono collegati tra loro da cascate, che sfociano tutte nel fiume Korana. Questo complesso di laghi, in tutto sedici, forma il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice in Croazia, a metà strada tra Zagabria e Zara.

Ammirare la bellezza autentica e selvaggia della natura, in questo eden terrestre, è una vera è propria esperienza visiva che incanta visitatori da tutto il mondo. Riconosciuti all’unanimità come un tesoro prezioso, i laghi sono stati istituiti come Parco Nazionale della Croazia, il primo del Paese, nel 1949. Dal 1979, invece, i Laghi di Plitvice sono stati proclamati ufficialmente Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

Il Parco di Plitvice si divide in due parti ed è difficile scegliere quale sia la più bella. La prima, incastonata in una valle, ci regala lo spettacolo impetuoso e indomabile delle cascate circondate da foreste. Nella parte inferiore, invece, è possibile ammirare i laghi e la bassa vegetazione. Nella natura che circonda i laghi ci sono numerosi animali, tra cui orsi e lupi, volpi e numerosi esemplari di uccelli.

Così, ogni anno, viaggiatori di tutto il mondo giungono nel parco per ammirare uno degli spettacoli più belli della natura. Ci sono le cascate e il gorgoglio dell’acqua, ci sono i riflessi dei raggi del sole che illuminano i laghi, ci sono i suoni della natura che si trasformano in dolce melodia.

E se è vero che ogni stagione regala sempre inedite emozioni durante una passeggiata tra gli spettacolari laghi, è vero anche che in inverno è possibile perdersi e immergersi in una vera e propria fiaba. La natura dormiente, infatti, ci regala un silenzio suggestivo e quasi mistico, mentre tutto intorno la natura sembra aver creato un museo a cielo aperto.

Ci sono i rami ghiacciati, l’acqua immobile e trasformata in ghiaccio, c’è la neve, bianca e candida, che ha ricoperto tutto il territorio circostante. La vista migliore e più spettacolare è proprio questa, quella che si palesa durante l’inverno tra dicembre e febbraio.

Gli itinerari per visitare il parco croato, però, sono ridotti in inverno a causa della neve. Eppure vale la pena entrare in quelle immagini dei laghi e delle cascate ghiacciate che ci trasportano nella fiaba invernale più bella di sempre.