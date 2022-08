Puoi dormire in una torre nel cuore della foresta pluviale

Fonte: Getty Images Canopy Tower

Ambientalista, sociale ed esperienziale, è questo il turismo che muove le persone oggi, quello che soddisfa un’esigenza che appartiene a tutti noi, quella di conoscere i luoghi del mondo, la loro unicità, la cultura e i paesaggi, rispettando le delicate leggi che li contraddistinguono.

Ed è proprio in uno di questi posti che vogliamo portarvi, un gioiello dell’ecoturismo immerso nella natura più incontaminata e autentica, dove è possibile ristabilire quel contatto primordiale con lei, senza invaderla o deturparla.

Una torre che svetta verso il cielo quasi sfiorandolo, che si fa spazio tra la fitta e lussureggiante foresta pluviale di Panama e che consente ai viaggiatori di osservarla in tutta la sua straordinaria bellezza. Un edificio che è anche un alloggio all’interno del quale dormire e vivere l’esperienza più bella di una vita intera.

Canopy Tower, la torre nella foresta

Fondata nel 1999, questa torre panoramica fa parte di un complesso a gestione familiare che ospita ecolodge dal design unico situate in una delle aree più ricche di biodiversità di Panama e nel mondo intero. Un luogo che è così bello da non sembrare reale e che permette alle persone di tutto il mondo di avere un accesso privilegiato alla natura.

Tutti gli ambienti della struttura, siano essi locali condivisi o stanze private, sono datati di ampie finestre che affacciano direttamente sulla foresta pluviale e che consentono quindi di osservare la fauna e la flora che abitano questo microcosmo.

Un vero e proprio luogo privilegiato che offre ai viaggiatori la possibilità vivere un’esperienza di lusso, quella di addormentarsi e risvegliarsi tra la natura, cullati solo dai suoni e dalla vista del paesaggio incontaminato e delle creature che lo popolano.

Canopy Tower, questo è il suo nome, è anche uno dei più importanti punti di osservazione per il birdwatching del mondo intero. L’attività si può svolgere nelle 12 camere da letto destinate agli ospiti, che sono situate alla stessa altezza delle cime degli alberi, o sulla terrazza panoramica situata all’ultimo piano dove è possibile ammirare una distesa verdeggiante e variegata che si perde a vista d’occhio.

Numerose sono le escursioni nei dintorni anche se, vista la posizione strategica della struttura e il suo design, è possibile comunque vivere la sensazione di entrare nelle viscere della foresta pluviale e fare incontri ravvicinati con gli animali pur non allontanandosi mai dalla torre.

Fonte: Getty Images

Dormire nella foresta pluviale

Canopy Tower è situata proprio nel cuore della straordinaria foresta pluviale di Semaphore Hill, all’interno del Parco Nazionale di Soberanía e a poco meno di 60 chilometri da Panama City.

La torre, che un tempo era adibita a stazione di controllo dell’esercito americano sulle rive del Canale di Panama, è stata poi abbandonata a metà degli anni ’90 e trasformata in un rifugio ecologico nel 1999. Con gli anni – grazie alla sua posizione strategica – è diventata un vero e proprio punto di riferimento per il birdwatching nel mondo.

Basti pensare che in questo territorio si possono osservare alcune delle più straordinarie migrazioni animali, oltre a incontrare più di 970 specie di uccelli che hanno fatto di questo luogo il proprio habitat.

Il design della struttura stessa, poi, è davvero affascinante. Sulla cima della torre è presente una cupola geodetica che è l’unica parte visibile dell’intero edificio, coperto per il resto dalla foresta pluviale. È qui che i proprietari consigliano di salire a ogni ora del giorno e della notte, per avvistare gli animali e per ammirare la grande bellezza di uno scenario incontaminato.