Sogni di dormire in una casetta sugli alberi? In Monferrato la troverai

editato in: da

Immersa tra le colline del Monferrato, regione piemontese compresa tra le province di Alessandria e Asti, l’Aroma(n)tica Treehouse è una meravigliosa casetta sugli alberi, sospesa tra enormi cedri.

Realizzata interamente in legno, è l’ideale se avete sempre sognato di dormire sospesi tra gli alberi, circondati da una natura incontaminata. Il parco in cui è situata la casa è immenso, con i suoi 18.000 metri quadri di cedri, magnolie, agrifogli, sofore e tamerici. E anche l’arredamento dell’Aroma(n)tica Treehouse, insieme ai profumi di tiglio e di erbe aromatiche, contribuisce a creare un’atmosfera incantevole.

A caratterizzarla è il famoso stile shabby chic, letteralmente “trasandato elegante”, che rivisita mobili vintage in una chiave nuova e delicata. Ma come si affitta questo nido romantico? Basta andare su Airbnb, dove troverete tutte le informazioni dettagliate sull’alloggio, sui prezzi a seconda dei periodi, e su come riservarlo in tempo.

Ma se vi aspettate il minimo comfort vi sbagliate, perché la casetta ha un bellissimo giardino mediterraneo con solarium e piscina. Inoltre include bagno privato con lavabo, water e doccia, per non farsi mancare nulla nemmeno tra gli alberi!

Altro aspetto interessante è la sua posizione strategica: pur essendo immersa nella natura e nel silenzio, l’Aroma(n)tica Treehouse dista pochi minuti dal centro cittadino e solo un’ora da Torino, casomai venisse voglia di fare un breve tour nel capoluogo piemontese. Inoltre si trova in un punto di partenza per escursioni naturalistiche, tour enogastronomici e culturali, percorsi cicloturistici.

E a proposito di vini, dovete sapere che la zona del Monferrato è famosissima dal punto di vista enologico. Qui infatti vengono prodotti alcuni dei vini più pregiati del Piemonte, come Barbera, Cortese, Freisa, Grignolino. La stessa proprietà custodisce un’antica cantina scavata nel tufo con gli “infernot”, con botti e torchio d’epoca. Se poi siete di bocca buona, nei paraggi troverete agriturismi e trattorie con cucina tradizionale, che appagheranno il vostro palato.

Tra panorami mozzafiato che potrete godere direttamente dalla vostra casetta sull’albero, buon cibo, vini pregiati, tour ed escursioni nella natura circostante, riscoprirete il vostro spirito bambino, sentendovi rigenerati nel fisico e nella mente.