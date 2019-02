Colle del Nivolet, l’angolo di Piemonte che ha conquistato DiCaprio

editato in: da

Che l’Italia piaccia ai divi di Hollywood, non è certo una novità : da Capri al lago di Como, tanti sono gli angoli del nostro Paese che attori, cantanti e sportivi scelgono per trascorrere le loro vacanze.

Quello che ha fatto Leonardo DiCaprio, però, è un po’ diverso. Convinto ambientalista, impegnato in prima persona a cambiare le sorti del nostro mondo, l’attore ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto d’un paesaggio magico: “Le montagne sono panorami splendidi: coprono il 24% della superficie terrestre, e ospitano moltissimi ecosistemi. Le attività umane possono inclinare il loro delicato equilibrio, e la sfida sta proprio nel riuscire a gestirle in modo sostenibile”, ha scritto.

Qual era il paesaggio ritratto nella foto? Una meraviglia italiana, il Gran Paradiso. E, più nello specifico, il Colle del Nivolet. La foto – scattata sul versante piemontese della montagna, a Ceresole Reale e più precisamente dal belvedere sulla strada provinciale del Nivolet – ritrae il bel valico alpino delle Alpi Graie, spartiacque tra la piemontese Valle dell’Orco e la valdostana Valsavarenche, all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Ed è proprio l’Ente del Parco, ad averla ricondivisa per invitare tutti a visitare quest’incontaminato angolo d’Italia.

Per raggiungere il Colle del Nivolet, si percorre una tra le strade più spettacolari d’Italia: si parte da Ceresole Reale, e si sale per 18.5 chilometri, fino a quota 2612 metri. L’obiettivo, quando fu costruita e poi allungata, era quello di dar vita – all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso – ad una prima forma di turismo naturalistico, anche se col passare del tempo l’area è divenuta meta di troppe macchine, specie nei fine settimana estivi (motivo per cui, la domenica, gli ultimi 6 chilometri sono oggi percorrribili solo a piedi, in bicicletta o col bus navetta).

Il Colle del Nivolet – che in auto si può raggiungere solo durante la bella stagione, quando non c’è la neve sulla strada – è meta di escursionisti e di appassionati astronomi, essendo uno dei pochi punti carrabili in quota del tutto privo di inquinamento luminoso. Ed è persino stata utilizzata, la strada che qui conduce, per le riprese del film The Italian Job. Un angolo d’Italia decisamente internazionale.