Ciclovia dell’Ardesia: in Liguria, l’itinerario che segue il corso del fiume Entella

editato in: da

Parte da Lavagna, e conduce verso ampie vallate, la Ciclovia dell’Ardesia. In Liguria, una regione che d’ardesia è ricca, la Ciclovia è un itinerario ciclistico lungo 35 km che corre parallelo al fiume Entella (che in realtà è un torrente lungo 8 km ma che, raccogliendo le acque provenienti da altri torrenti, risulta molto ampio). Porta alla scoperta di antiche tradizioni, il percorso. Accarezza la costa, sfiora canneti, salici e bambù. Lo segnalano cartelli ben evidenti, mentre pannelli informativi raccontano la flora e la fauna locali. E, pedalando lungo le sue strade, è possibile andare alla scoperta di prodotti tipici, attraversando piccoli guadi e boschi di castagno.

Comincia dalla passeggiata a mare di Lavagna, la Ciclovia dell’Ardesia. Con sentieri pianeggianti, ben illuminati e per lunghi tratti asfaltati, conduce fino a Rivarella attraversando l’Oasi Naturalistica dell’Entella, dominata da vette punteggiate di calcari grigio chiaro, con vene di calcite, e soprattutto di ardesie scure e lucide. E poi single track, percorsi sterrati, stradine secondarie. La parte più difficile (ma anche la più divertente) è quella che, da Cicagna, risale – talvolta molto ripida – la Val Fontanabuona, attraversando boschi, castagneti e aree coltivate.

Parte della Rete Ciclabile della Liguria – 890 km di itinerari, per favorire la mobilità ciclistica e il turismo all’aria aperta -, la Ciclovia dell’Ardesia conduce alla scoperta di aree naturalistiche, musei locali e chiese medioevali. Partendo da Lavagna e attivando sino a Bassi di Tribogna, l’itinerario attraversa tutti i borghi della valle tra il Golfo di Tigullio e la collina: Cogorno, Carasco, Gazzo, San Colombano Certenoli, Coreglia, Orero, Moconesi, Cicagna, Gattorna.

Alcuni suoi tratti sono adatti a tutti, persino alle famiglie coi bambini. Altri, sono consigliati a ciclisti più esperti. Tuttavia, a seguito dell’alluvione che ha colpito la Liguria nel 2014, la Ciclovia non è oggi percorribile per intero. Alcuni suoi punti sono interrotti, altri ancora necessitano di manutenzione: ci sono delle alternative non su pista, e ci saranno fino a che i lavori di ripristino non saranno ultimati.

Guarda le altre piste ciclabili della Liguria o delle altre regioni d’Italia