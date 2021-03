Dormire in un prato: la casa di vetro che si mimetizza con la natura

editato in: da

La bellezza del panorama italiano con la precisione e l’attenzione tipiche della tradizione tedesca, un’unione vincente, questa, che ha dato vita a una delle case più belle del nostro Paese. Ci troviamo a Chiusa, il comune italiano di 5 252 abitanti situato nella provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige e vi anticipiamo che l’abitazione in questione si può affittare.

Si chiama Freiform, ed è la casa di vetro che si affaccia direttamente sulle montagne e sulla natura circostante, incontaminata e lussureggiante. Un alloggio perfetto per ritrovare la serenità e rigenerarsi, grazie anche alla particolare struttura architettonica che consente alla casa di mimetizzarsi con la natura.

La discrezione è infatti uno dei punti di forza di questo edificio, il luogo dove è situata e la sua particolarità fa sì che non sia facilmente riconoscibile. Si tratta del luogo perfetto dove trascorrere del tempo per se stessi. Inoltre, qui, la distanza sociale è assicurata.

Appartenente al gruppo Welcome Beyond, la descrizione di questa casa vacanze svela il suo obiettivo. Sul sito web ufficiale si legge che si tratta di una struttura ibrida, a metà tra un hotel di lusso e un osservatorio nella natura. Grazie infatti alle facciate di vetro si ha una sensazione di completa libertà: gli ospiti qui sono invitati a disconnettersi dalla realtà per lasciarti totalmente andare al relax, alla serenità e alla contatto primordiale con la natura.

L’edificio porta la firma di Martin Gruber, architetto di Bressanone che ha sviluppato l’architettura ibrida a partire dal contesto locale, con una particolare attenzione alla cultura, alla funzione e all’identità. È così che è nata Freiform, una nuova sistemazione integrata nella natura che si inserisce in maniera discreta e delicata all’interno di uno dei territori più belli del nostro Paese e che offre, alle persone, una meravigliosa pausa lontana da tutto e da tutti.

Anche gli interni sono pensati nei minimi dettagli: la meravigliosa camera da letto affaccia sulle montagne circostanti, il soggiorno e la cucina sono dotati di tutti i comfort ed è presente anche un camino per le giornate più fredde. Non manca ovviamente un’ampia terrazza per poter ammirare lo spettacolo della natura.

Un tripudio di bellezza, funzionalità e forma che ha dato vita alla guest house perfetta per le nostre vacanze!