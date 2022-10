Come in una fiaba: benvenuti nel parco delle meraviglie

Fonte: Ufficio Stampa Parco di Efteling

C’è un luogo, in Europa, dove le fiabe prendono vita. Un posto straordinario dove i racconti che conosciamo, e che ci incantano da sempre, non sono letti da qualcuno, ma sono vissuti in prima persona. Un parco delle meraviglie dove i desideri dei bambini prendono forma e gli adulti possono tornare a sognare.

Ci troviamo nei Paesi Bassi e più precisamente a Kaatsheuvel, cittadina situata nella regione di Langstraat raggiungibile in circa due ore di auto da Bruxelles. È qui che si trova un luogo straordinario: il Parco di Efteling.

Molto più un semplice parco giochi, quello olandese è un vero e proprio universo delle meraviglie che catapulta grandi e bambini in un mondo fantastico e magico. Pronti a partire?

Il parco divertimenti di Efteling

Ribattezzato dagli esperti del settore come il mondo delle meraviglie, il Parco di Efteling è il più grande dei Paesi Bassi, nonché uno dei più antichi di tutto il mondo. Inaugurato nel 1952, anno dopo anno, ha saputo dare vita alle storie della buonanotte creando un mondo fatato che incanta grandi e bambini provenienti da ogni parte del globo. Dalla sua apertura, infatti, ha ospitato oltre 150 milioni di visitatori.

A guardare gli spazi, le attrazioni e le architetture, che per forme e lineamenti ricordano quelle che abbiamo visto nelle favole, è facile intuire perché questo parco sia così amato dalle persone di ogni età di tutto il mondo. L’area, che si snoda su una superficie di 65 ettari, ospita 32 favolose attrazioni, tra cui anche montagne russe mozzafiato per chi sogna di vivere esperienza adrenaliniche.

Ma quello che davvero affascina e conquista, è il fattore magico, che impregna ogni angolo, strada e attrazione presente nel parco.

Fonte: Getty Images

La Foresta delle Fiabe

Entrando all’interno del Parco di Efteling gli ospiti sono catapultati in un mondo incantato che rievoca gli immaginari favolistici più celebri del nostro continente. Ma non è tutto perché, all’interno del parco giochi è presente anche la Foresta delle Fiabe. Si tratta di un polmone verde creato da Madre Natura che, grazie all’azione dell’uomo, si è trasformato in un’area incantata e suggestiva.

Al suo interno, infatti, sono state sapientemente ricreate scene tridimensionali di ben 30 favole come per esempio Biancaneve, Hansel e Gretel, Pinocchio e Cenerentola. Queste sono accompagnate da una musica melodica che si fonde con i suoni della natura e con i suoi profumi. Il risultato è un’esperienza immersiva e sensoriale in grado di realizzare i sogni di adulti e bambini.

Oltre alla foresta magica, è possibile andare alla scoperta delle aree tematiche, in tutto 5, sapientemente pensate per rievocare l’immaginario favolistico che appartiene alla cultura di massa. Ci sono il Reame delle Fiabe, il Reame Differente e il Reame dei Viaggi. Completano il parco anche il Reame del Brivido, per i più coraggiosi, e il Reame della Fantasia.

Il risultato è un percorso inedito e sorprendente dove attrazioni adrenaliniche ed emozionanti si fondono con paesaggi incantati e magici dando vita a un’esperienza al di fuori dell’ordinario dedicata a tutti i viaggiatori. Non solo attrazioni però, all’interno del parco, infatti, è possibile incontrare e interagire con i personaggi più celebri delle favole che conosciamo.

E se l’esperienza magica non dovesse bastare, allora, ecco che oltre alla visita del Parco di Efteling si aggiungono degli alloggi straordinari, quelli che fanno parte dell’Efteling Hotel.