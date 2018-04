Ecco dove andare al mare con i bambini in Puglia e Molise: le bandiere verdi 2018

editato in: da

Le spiagge italiane a misura di bambino aumentano ogni anno: nel 2018 sono ben 136 le località marine insignite della bandiera verde. Le regole sono poche ma fondamentali: acqua limpida e bassa, tanta sabbia, bagnini, giochi, spazi per poter allattare o cambiare i piccoli e bar e gelaterie nelle vicinanze. Ecco le bandiere verdi di Puglia e Molise.

Bandiere verdi in Puglia

Anche quest’anno, la Puglia si conferma una delle regioni col più alto numero di spiagge adatte alle famiglie con bambini. Sono 14 le bandiere verdi 2018 assegnate alla Puglia. Immancabile il Salento, con la spiaggia di Pescoluse, in provincia di Lecce, conosciuta anche come “Maldive del Salento”, per l’acqua cristallina e i fondali bassi. Sempre nel leccese, la spiaggia di Porto Cesareo è tra le più frequentate, perfetta per le famiglie con bambini ma anche per gli sportivi che amano lo snorkeling e il windsurf. E ancora Gallipoli, amatissima dai giovani ma adatta anche ai più piccoli, così come pure Otranto, già patrimonio UNESCO, e le numerose spiagge di Melendugno.

Sempre in Salento, la provincia di Brindisi ha ricevuto la bandiera verde per le spiagge di Fasano e Ostuni, rinomate località turistiche dove trascorrere le vacanze con tutta la famiglia, all’insegna della natura e della sicurezza. Anche la provincia di Taranto ha le sue soddisfazioni da parte dei pediatri: le spiagge di Marina di Ginosa e di Lizzano figurano tra le più adatte ai bambini. Chilometri di sabbia, fondali bassi e acque limpide e cristalline rappresentano il panorama abituale di tutti coloro che scelgono la costa tarantina per le loro vacanze.

Da non trascurare neanche il Gargano: bandiera verde 2018 anche per le spiagge di Rodi Garganico e Vieste. Anche per le due località in provincia di Foggia il punto di forza è dato dalla sabbia bianca e dalle acque turchesi.

Polignano a Mare, in provincia di Bari, non è solo la città che ha dato i natali a Domenico Modugno, ma anche una delle località turistiche più apprezzate della Puglia. Le spiagge di Cala Fetente, Cala Ripagnola e Cala San Giovanni hanno ricevuto l’ok dai pediatri italiani, per cui la vacanza a Polignano è adatta a tutta la famiglia.

Bandiere verdi in Molise

Pur essendo una regione con pochi chilometri di costa, il Molise è riuscita ad aggiudicarsi anche quest’anno la bandiera verde. Nello specifico, è la spiaggia di Termoli ad aver ricevuto il riconoscimento di “spiaggia a misura di bambino”. Sabbia finissima, mare calmo e limpido e servizi e tutti i comfort nelle vicinanze: queste le caratteristiche anche della spiaggia molisana, in linea con i parametri utilizzati dai pediatri nella scelta delle località a cui dare la bandiera verde.