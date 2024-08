I luoghi di Harry Potter per un viaggio con i bambini

Inghilterra, Scozia: ecco i luoghi più affascinanti che sono stati il set dei diversi film della saga del mago più famoso al mondo, per una vacanza sulle tracce del mondo di J.K. Rowling

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Il Viadotto di Glenfinnan

Harry Potter è indubbiamente il maghetto più famoso dei nostri tempi: nato dalla penna di J.K. Rowling, il giovane Harry con i suoi amici e l’universo fantasy della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts ha incantato generazioni di lettori e non solo (Millennials in primis).

Dopo il successo planetario dei libri della scrittrice anglosassone, infatti, la saga di Harry Potter ha preso vita sul grande schermo con un cast a cui tutti oggi sono ormai affezionati, mostrandoci luoghi a dir poco spettacolari… Ma sapevate che molti di questi luoghi non sono stati ricreati in studio ma esistono davvero?

Ebbene sì, tra Inghilterra e Scozia si trovano moltissimi di questi luoghi, perfetti per fare una vacanza con i più piccoli. Dal 2001 al 2011, infatti, Harry Potter ci ha tenuti con gli occhi incollati allo schermo: abbiamo visto – letteralmente – crescere gli attori (Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint rispettivamente nei panni di Harry, Hermione e Ron) che hanno dato il volto ai personaggi dei romanzi! Adesso è il momento di fare le valigie e scoprire invece queste magiche, non a caso, ambientazioni.

I luoghi di Harry Potter in Scozia

Sono trascorsi oltre venticinque anni dal debutto di J.K. Rowling con il primo romanzo della saga di Harry Potter – incredibile ma vero! Oggi vogliamo condurvi sulle tracce di questa intrigante e appassionante storia attraverso le meravigliose lande scozzesi.

Fonte: iStock

Cominciamo col dire all’interno del Regno Unito proprio la Scozia, in particolare Edimburgo, è stata centrale nella creazione del romanzo: infatti, l’autrice risiedeva proprio nella capitale quando ha iniziato a scrivere la storia di Harry e spesso lo ha fatto sorseggiando tè in uno dei tanti caffè locali.

Ma quali sono le tappe imperdibili durante un viaggio in Scozia che abbracci i luoghi dei set dei diversi film di Harry Potter?

Edimburgo

Oltre al famoso café The Elephant House, dove la Rowling ha trascorso ore a scrivere i suoi romanzi, la capitale scozzese offre altri scorci ispirati – o meglio, che hanno ispirato il mondo di Harry Potter. Uno di questi è nel cuore della Old Town, dove Victoria Street è indubbiamente una sorta di Diagon Alley, con tanto di negozi a tema.

Le Highland Scozzesi

La zona di Glencoe, nelle Highland Scozzesi, è stata set del terzo episodio della saga nel film Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban: qui infatti è stata costruita la capanna di Hagrid e il meraviglioso scenario naturale ha fatto da sfondo a più di una scena all’interno della pellicola. Da qui è possibile ammirare anche la sconfinata valla di Glen Etive.

Fonte: iStock

Ma le stupefacenti Highland Scozzesi – terre incontaminate, dove la natura ha una bellezza selvaggia e regna sovrana – tornano protagoniste anche nei pressi della regione di Lochaber, una delle zone che si vedono nell’ultimo film di Harry Potter. Qui, nei dintorni, il lago Loch Shiel è quello che Harry sorvola con Fierobecco Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban e lo stesso che vede insieme a Hermione dalla torre di astronomia alla fine de Harry Potter e il Principe Mezzosangue.

Glenfinnan è forse una delle mete più gettonate sulla strada tra Maillaig e Fort William e ha molto da offrire ai fan del maghetto: tutti conoscerete ormai il viadotto di Glenfinnan, che compare in numerosi film di Harry Potter, perché è quello lungo cui passa il treno che porta al Castello di Hogwarts.

I luoghi di Harry Potter in Inghilterra

Ci spostiamo dalla Scozia in Inghilterra, per proseguire questo magico itinerario sui set di Harry Potter partendo proprio dalla cosmopolita Londra e proseguendo lungo la zona delle spettacolari campagne inglesi.

Harry Potter a Londra

Harry Potter ha preso l’Hogwarts Express per raggiungere la scuola di maghi dall’immaginario binario 9 3/4. L’insegna del binario è appesa all’esterno di un edificio secondario della stazione di King’s Cross a Londra, dove attualmente si trovano i binari 9 e 10. La metà di un carrello portabagagli spunta da un muro: è uno spot perfetto per una foto da social media!

Il Millennium Bridge, a Londra, è il luogo della scena in cui lo stesso ponte è colpito dai Mangiamorte in Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Trafalgar Square, invece, è la piazza dove i Mangiamorte sferzano un attacco nel medesimo film: una curiosità su questo luogo è anche riferita alla facciata dell’Ambasciata del Sudafrica a Londra. Infatti, una parte di questo storico edificio è stata ripresa nei film del mago per essere la sede della banca dei maghi, la Gringotts Wizarding Bank.

A un tiro di schioppo da Tower Bridge, nella zona di South Bank, Butlers Wharf fa la sua apparizione nel film Harry Potter e l’Ordine della Fenice: si tratta di una strada storica che un tempo comprendeva tutta l’area dei magazzini fluviali londinesi.

Le campagne inglesi

Il famoso castello di Harry Potter si trova alla periferia del villaggio di Alnwick, tra Narrowgate e Bailiffgate: l’esterno del castello appare nei primi due film di Harry Potter come set della scuola di Hogwarts e nelle scene della partita di Quidditch. Il Castello di Alnwick è comunque uno dei più grandi castelli abitati in Inghilterra ed è stato la residenza principale della famiglia Percy per oltre 700 anni. Costruito originariamente nel periodo normanno, il castello ha subito diverse trasformazioni nel corso dei secoli, con parti che risalgono al XIII secolo. La famiglia Percy è una delle più antiche e più influenti famiglie nobiliari inglesi.

Fonte: iStock

Il meraviglioso chiostro della Cattedrale di Gloucester è stato usato per le riprese del corridoio di Hogwarts nei due episodi Harry Potter e la Pietra Filosofale e Harry Potter e la camera dei segreti: la cattedrale è famosa per le sue magnifiche vetrate medievali, alcune delle quali risalgono al XIV secolo. La cattedrale ha infatti origini antiche, con parti della struttura che risalgono al XII secolo: si tratta dunque di un esempio impressionante di architettura gotica inglese, con maestose volte a crociera e dettagli architettonici intricati.

La suggestiva stazione ferroviaria di Goathland, a 8 miglia da Whitby, risale invece al 1865 ed è servita come set per la stazione di Hogsmeade, dove giungevano gli studenti della scuola di maghi in Harry Potter la pietra filosofale.

In alcuni episodi di Harry Potter, le scene degli interni della scuola di Hogwarts sono state girate dentro la Biblioteca di Bodleian, come quella della Scuola della Divinità, una stanza con un’ampia volta datata 1462. La sede principale della Biblioteca di Bodleian è la Bodleian Library è situata nel cuore di Oxford, vicino a diverse importanti strutture accademiche dell’Università di Oxford. Questa sede storica è una delle più antiche biblioteche universitarie d’Europa e uno dei maggiori depositi legali del Regno Unito, il che significa che ha il diritto di ricevere una copia di ogni libro pubblicato nel Regno Unito e in Irlanda.

L’Abbazia di Lacock è stata usata per alcune scene della scuola di Hogwarts nel primo film di Harry Potter: fondata nel XIII secolo, l’abbazia è stata una residenza privata dal 1539 fino al 1944, quando è stata poi donata in gestione al National Trust. Le versioni cinematografiche dei romanzi di Jane Austen sono anche spesso state ambientate qui, come nel caso del film basato sul romanzo Orgoglio e Pregiudizio. Non è un caso: infatti, l’Abbazia di Lacock è circondata dal pittoresco villaggio di Lacock, nella contea di Wiltshire, un luogo che trasuda l’atmosfera di quei tempi ancora oggi.

L’abbazia di Lacock è stata in passato un monastero femminile e ha subito diverse trasformazioni nel corso dei secoli, diventando in seguito una residenza privata. L’edificio conserva oggi molti elementi architettonici originali, tra cui volte a crociera, finestre gotiche e dettagli decorativi che raccontano la storia dell’abbazia e delle persone che vi hanno vissuto.

I luoghi di Harry Potter in Irlanda

Infine, menzioniamo anche la verdissima e di per sé magica Irlanda, terra di fate e di folletti, di leggende e storie mitologiche: le spettacolari scogliere di Moher sono state il set di alcune scene, come quella in cui il preside Abus Silente muore. Questa è infatti l’ambientazione reale della grotta dell’Horcrux nel film Harry Potter e il principe mezzosangue.

Fonte: iStock

Le scogliere di Moher sono uno dei gioielli naturali dell’Irlanda, con una bellezza spettacolare che attira visitatori da tutto il mondo. Situate sulla costa occidentale dell’Irlanda, nella contea di Clare, queste imponenti scogliere si ergono verticali dal mare, raggiungendo altezze che superano i 200 metri in alcuni punti. La loro maestosità e la vista mozzafiato sull’Oceano Atlantico le rendono una delle principali attrazioni turistiche del paese, con il vento che sferza le scogliere e le onde che si infrangono contro di esse, creando un’atmosfera selvaggia e suggestiva. Oltre alla loro bellezza naturale, le scogliere di Moher sono anche un’importante riserva naturale, sede di una ricca varietà di flora e fauna. Gabbiani, falchi pellegrini e altre specie di uccelli marini popolano la zona, mentre le erbacee che crescono lungo i dirupi contribuiscono alla diversità biologica dell’area.