50 dinosauri hanno invaso Londra. E non sono intenzionati a fermarsi

50 dinosauri a grandezza naturale sono arrivati a Londra: le foto dei giganti e terrificanti animali stanno facendo il giro del web. Ma non c’è da preoccuparsi, non sono pericolosi. Fanno parte, infatti, un’installazione artistica e straordinaria che farà impazzire grandi e piccini.

Prendete per mano i vostri bambini e preparatevi insieme a loro a fare un viaggio nel tempo. Destinazione? Era giurassica. Jurassic Encounter, questo il nome dell’installazione interattiva e itinerante, ha fatto il suo debutto ufficiale all’interno del Grovelands Park, in Inghilterra. Ma i dinosauri che sono arrivati a Londra, non resteranno qui per sempre.

Il T-Rex, il Velociraptor e tutti gli altri, infatti, presto si metteranno in marcia per raggiungere altre quattro città del Paese. Dopo Londra arriveranno a Cardiff, Glasgow e Birmingham, così da permettere a cittadini e viaggiatori dell’Oltremanica di vivere questa incredibile e inedita esperienza.

Jurassic Encounter, infatti, è un’installazione interattiva concepita per animare grandi spazi all’aperto. I 50 dinosauri provenienti dal passato, e più precisamente dal periodo Giurassico, Triassico e Cretaceo, si muovono davanti agli occhi dei visitatori. Alcuni spalancano le fauci, altri alzano la zampa e alti ancora agitano la coda. Non mancano, poi, gli effetti sonori a rendere tutto più reale. E terrificante.

Aguzzate bene la vista perché sono ovunque: i dinosauri si nascondono tra i cespugli e dietro agli alberi, altre volte, invece, invadono totalmente la strada.

Le famiglie sono invitate a interagire con i dinosauri, senza avvicinarsi troppo s’intende, e a indovinare di quale dinosauro si tratta. Vi diamo qualche anticipazione: c’è un T-rex spaventoso di 18 metri, un Triceratops, un Velociraptor, uno Spinosaurus alto 7 metri, e un gigantesco Diplodocus alto 16 metri. Ma ci sono anche altri dinosauri meno conosciuti come il grande Plesiosauro marino, lo Yunnanosaurus e il Lufengosaurus. Riuscirete a riconoscerli tutti?

In caso contrario non c’è problema: i pannelli informativi situati nell’area verde, vi sveleranno tutti i segreti, e i nomi, dei 50 dinosauri.

Dopo la prima tappa al Grovelands Park di Londra, Jurassic Encounter e i suoi dinosauri, si incammineranno verso le altre città del Regno Unito. L’obiettivo? Quello di permettere ai visitatori di fare un viaggio nel tempo e di vivere un’incredibile esperienza giurassica in famiglia.