5 motivi per cui viaggiare coi bambini è bello (anche per gli adulti)

Cresce in Italia il numero di strutture ricettive adult only, per rispondere alla domanda sempre più frequente delle destinazioni per soli adulti. Ma senza bambini, si perde qualcosa.

A confermarlo è Stefano Benemeglio, fondatore dell’omonima Università Popolare delle Discipline Analogiche: i genitori che si privano di un viaggio con i propri figli, rinunciano a un’esperienza unica.

In Italia, sono più di cinquanta le strutture ricettive che hanno adottato la no kids policy, per assicurare a una clientela di soli adulti di godere del massimo relax.

Secondo gli esperti dell’Upda, l’esigenza di ritagliarsi dei momenti di assoluto riposo durante un viaggio è più che comprensibile, quello che però preoccupa è l’aspetto di ghettizzazione nei confronti dei bambini.

Una vacanza con i bambini infatti, può rappresentare un momento importante, fuori dall’ordinario: un modo unico per stare in famiglia a cui nessuno dovrebbe rinunciare.

Sono diversi i motivi per cui, vivere una vacanza in presenza di bimbi è bello, anche per gli adulti. I 5 più importanti sono questi:

1. Il primo, arriva direttamente dagli esperti dell’Upda, viaggiare con i bambini stimola il lateral thinking, quella capacità di pensare fuori dall’ordinario: insieme ai propri figli si affina la capacità di improvvisare e di affrontare gli imprevisti senza paure.

2. Il viaggio in famiglia inoltre, si caratterizza come un vero e proprio momento pedagogico, educativo e di formazione per ogni individuo, una vera e propria crescita personale.

3. Viaggiare fa bene ai bambini ma non solo. Anche gli adulti traggono benefici da questa esperienza, quello che accade infatti, è che è la famiglia stessa a mettersi alla prova, a esporsi al cambiamento.

4. Queste vacanze inoltre, creano ricordi che restano indelebili nella memoria grazie a esperienze che rompono la quotidianità.

5. Viaggiare aiuta a crescere, scegliere di farlo con i propri figli, espone tutti a nuove situazioni, fuori dalla normalità. Questo consente di maturare uno spirito di adattamento sia negli adulti che nei bambini, che diventano più adattabili e flessibili.

Per le mamme e i papà, e per gli adulti in generale, viaggiare con i bambini è una grandissima occasione da cui si può imparare. I più piccoli infatti vivono le cose in maniera intelligente, candida e sorprendente. Imparare da loro, vi farà vivere una vacanza completamente diversa.