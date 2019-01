Il tour mozzafiato per esplorare l’Himalaya in motocicletta

editato in: da

Da sempre, l’Himalaya gode di immenso fascino tra i viaggiatori d’ogni nazionalità. Ma se i più pensano ad un trekking, arriva ora un tour mozzafiato dedicato ai motociclisti.

Il tour Ride The Himalayas (in formula all-inclusive) ha inizio dalla città indiana di Nuova Delhi e porta alla scoperta delle principali attrazioni che questa celebre catena montuosa dell’Asia Centrale offre. Laghi e monasteri si susseguono, mentre l’Himalaya riempie gli occhi dei motociclisti e si offre loro sotto un inedito punto di vista. Si svolge durante l’estate, il tour, con tre date a disposizione e con l’arrivo a Leh, cittadina sita nel mezzo di un deserto di montagna.

I chilometri coperti? 2250, con tappe giornaliere di circa 160. Si dorme nei campeggi e, ogni mattina, ci si sveglia dinnanzi a viste straordinarie. Non è necessario essere un motociclista esperto per partecipare al tour, in quanto la guida offrirà tutte le nozioni di base sul mezzo e ci sono diversi giorni di guida tranquilla prima di affrontare la parte più impegnativa del viaggio.

Da Nuova Delhi si attraversa la Spiti Valley e si percorre l’autostrada che conduce da Manali a Leh fino a Khardung La, attraverso un percorso che – insieme – offre splendidi panorami e regala un forte senso d’avventura. Durante il tour ci si ferma al Pangong Tso (il più esteso lago dell’Himalaya, lungo 134 chilometri e largo fino a 5), al lago di Tso Moriri, alle dune di sabbia di Hunder, si attraversa la Valle di Numbra, la città di Diskit, e si fa tappa ai principali monasteri che la catena montuosa ospita. Si attraversano foreste, si sale su per le montagne, si guida su strade innevate: è un tour, ma è anche una sfida.

Durante tutto il percorso, uno staff preparato segue i motociclisti preparando loro i pasti e occupandosi delle loro sistemazioni. Quando si parte? Tre sono le possibilità, per il 2019: il 3 giugno, l’8 luglio e il 9 settembre. L’arrivo a Leh è previsto per circa 15 giorni dopo ma, visto che prevedere le condizioni meteo è impossibile, bisogna calcolarne 18. Basta prenotare il volo per Nuova Delhi, dove all’aeroporto uno staff del tour operator è pronto ad accogliere i viaggiatori; dopo una o due notti in città, si parte per il tour che si conclude con un volo di ritorno a Nuova Delhi, prima di fare rientro a casa.

Ovviamente, bisogna partire preparati. Il tour conduce alla scoperta dell’Himalaya più selvaggio, dove vento e neve sono frequenti e le temperature – anche durante l’estate – possono essere decisamente rigide. Necessari sono quindi una giacca adatta alla moto, guanti, stivali, copri-ginocchia (li si può portare da casa, oppure acquistare o affittare a Nuova Delhi). Il costo dell’avventura? 2.500 euro a testa, che vanno ad un’associazione senza scopo di lucro.

Il tour è studiato per un massimo di 15 partecipanti, e si può scegliere tra 5 diversi tipi di motocicletta (le più popolari sono la Royal Enfield Classic 500 e la Royal Enfield Himalayan). Con una garanza: l’eccezionalità dell’esperienza.