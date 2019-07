La fune sospesa sul Monte Bianco riapre dopo due anni

editato in: da

Definita da molti come l’ottava meraviglia del mondo, la Skyway Monte Bianco non è soltanto una funivia per arrivare a 3.466 metri ma è un modo per avvicinare l’uomo al cielo e allargare gli orizzonti, superando i confini. Una delle più grandi opere ingegneristiche realizzate dall’uomo in grado di emozionare e lasciare senza fiato.

Panorami da esplorare e cielo da incontrare, sospesi tra due cieli, quello italiano e quello francese, a bordo di una cabina trasparente di forma sferica, simile ad una navicella spaziale che, con un movimento rotatorio di 360°, permette di godere di una vista mozzafiato. Un’esperienza davvero unica, una di quelle da fare almeno una volta nella vita e che, dopo due anni, può tornare ad essere vissuta.

La funivia One Life Experience – La Panoramic Mont Blanc collega Punta Helbronner, l’ultima stazione della Skyway Monte Bianco, a Aiguille du Midi, la guglia più alta delle Aniguilles des Chamonix, permettendo ai suoi viaggiatori di sorvolare l’Italia e la Francia a contatto con il cielo e i ghiacciai.

Un viaggio emozionante che congiunge l’Italia alla Francia, Courmayeur e Chamonix-De Mont-Blanc, e che consente di contemplare l’immensità della natura e ammirare panorami in grado di lasciare senza fiato. Un percorso sospeso per 15km attraverso i monumenti più alti d’Europa.

Una corsa in cui si può ammirare il Monte Bianco da tre diverse prospettive e punti di vista, passando dai 1300 metri di Courmayeur ai 3500 metri di Punta Helbronner e infine ai 3842 metri dell’Aiguille du Midi, per poi scendere con l’autobus fino a Chamonix.

La Panoramic Mont Blanc, conosciuta anche come funivia dei Ghiacciai, è un’emozione che toglie il fiato e lo lascia sospeso ad una fune. Dopo essere stato chiuso per due anni in seguito ad una violenta tempesta che ha causato danni ai cavi di trasporto, il percorso è stato nuovamente aperto al pubblico permettendo a tutti gli amanti della montagna e delle bellezze della natura di godersi uno spettacolo davvero incredibile.

Con il biglietto unico Trans Mont Blanc è possibile effettuare l’escursione soltanto durante la stagione estiva, da fine giugno a fine settembre. Siete pronti a toccare il cielo con un dito?