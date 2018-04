La classifica dei migliori campeggi per famiglia dell’estate 2018

editato in: da

Non manca molto tempo all’estate e le famiglie con bambini stanno già iniziando a pensare al luogo ideale dove trascorrere le proprie vacanze. Spesso si crede che andare in campeggio con figli al seguito sia scomodo e poco pratico, ma non è affatto così. Il sito bimboinviaggio.com ha stilato una lista di resort dove dirigersi nei mesi della calura estiva e rilassarsi con tutta la famiglia. Ecco i migliori campeggi d’Italia dove trascorrere le proprie vacanze.

1. Nella provincia di Venezia, a Bibione, si trova il Camping Residence il Tridente. I bungalow e le mobile home sono realizzati con legni pregiati e gli ambienti sono coibentati, rendendo le vacanze piacevoli e rilassanti. Al Camping Residence il Tridente è disponibile anche una palestra per gli appassionati di fitness, che vogliono godersi il soggiorno senza rinunciare alla forma fisica.

2. Tra la laguna di Venezia e il mare Adriatico si trova l’Union Lido Park & Resort di Cavallino Treporti. Il divertimento è assicurato per i più piccoli, che potranno sfogarsi con i giochi dell’Aqua Park Marino e dell’Aqua Park Laguna.

3. Sempre a Cavallino Treporti si trova il Camping Village Marina di Venezia. Vicinissimo al mare, è un luogo di divertimento ma allo stesso tempo silenzioso e privo di rumori, immerso nella natura ma prossimo alla città.

4. Una menzione speciale la merita il Cesenatico Camping Village, che mette a disposizione dei suoi ospiti non solo una location spettacolare, ma anche tre piscine e un’area solarium.

5. A Pozza di Fassa si trova il Camping Vidor Family & Wellness Resort. Qui l’area benessere non è riservata solo agli adulti: anche i più piccini potranno deliziarsi con dei trattamenti di bellezza, magari dopo una giornata di divertimento sfrenato. Obiettivo del Camping, infatti, è quello di eliminare le distinzioni tra attività per grandi e bambini: e la loro si è rivelata una mossa vincente.

6. L’Altomincio Family Park a Salionze di Valeggio sul Mincio ha dedicato il suo arredamento a uno dei personaggi più amati dai bambini: la gattina Hello Kitty! I più piccoli impazziscono di gioia, e anche gli adulti possono godere di questo ambiente confortevole e pacioso.

7. Non ha bisogno di presentazioni l’Argentario Camping Village, situato di fronte le meravigliose isole del Giglio, di Giannutri e Montecristo. Un posto spettacolare, ricco di confort e attività per adulti e bambini.

8. Vicino a Roma si trova I Pini Family Park: gli ospiti dell’area possono rilassarsi in piscina a soli due passi dalla Capitale, godendo delle meraviglie del campeggio e della bellezza di una gita in città. I Pini Family Park mette a disposizione degli utenti anche un servizio navetta per andare a visitare i luoghi più incantevoli di Roma.

9. In Toscana il Camping Village le Pianacce di Castagneto Carducci ha fatto suo il concetto di “glamping”, ossia un mix perfetto tra la vita selvaggia in mezzo alla natura e la ricerca di un ambiente più glamour e raffinato. Il tocco di classe? Gli alloggi chic per gli amici a quattro zampe.

10. Il Camping Village Le Capanne a Marina di Bibbona si trova in una location privilegiata: vicino a Volterra, San Gimignano, Siena e Pisa, è perfetto per godere dei posti più belli della Toscana. Ed è creato a misura di bambino.

11. Il Villaggio Camping Costa del Mito si trova nella magnifica Baia di Palinuro, ma non solo. In questo luogo è ubicato il più grande e antico ulivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Ospitalità, cortesia e relax sono le parole da ricordare quando si arriva in questo campeggio. Serve altro per convincervi?