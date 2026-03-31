Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

@Ezio Cairoli La magnifica vista sulla Rocca del Principato di Monaco dal Jardin Exotique

Chiuso dal 2020 per un importante intervento di ristrutturazione, il Jardin Exotique di Montecarlo, uno degli angoli più pittoreschi e meno noti del Principato di Monaco e considerato uno dei giardini più belli del mondo, alla presenza dei Principi Alberto, Charlene e di Carolina di Monaco, ha riaperto al pubblico ed è ancora più bello di prima.

In questa cornice inaspettata, ai piedi di una grotta millenaria scavata nella roccia, si può godere di splendide viste panoramiche sulla Rocca del Principato di Monaco e sul mar Mediterraneo.

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Perché visitare il Jardin Exotique nel Principato di Monaco

Per chi non avesse mai avuto occasione di visitarlo, il Giardino Esotico si trova sulle alture della città-Stato e fa da cornice a uno dei luoghi più chic che esitano al mondo. Con la sua straordinaria collezione di piante grasse del deserto e cactus provenienti da ogni angolo del mondo, è un microcosmo che merita assolutamente di essere visitato. Si contano un migliaio di specie vegetali provenienti principalmente dall’America Latina e Settentrionale, dall’Africa meridionale e centrale e dalla Penisola Arabica. E ogni stagione riserva diverse fioriture, da quelle invernali alle esplosioni di colore primaverili.

Fu il Principe Alberto I (bisnonno dell’attuale Principe Alberto II), grande esploratore e mecenate delle scienze, a volere la realizzazione di questo piccolo Eden che riunisse specie rare provenienti da regioni aride del mondo. I lavori iniziarono nel 1913 ma il giardino fu inaugurato solo nel 1933 dal Principe Luigi II, nonno di Alberto II.

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Dal 1933, il Giardino Esotico è uno dei gioielli della Riviera. Situato su una ripida parete rocciosa, vanta una notevole collezione di piante grasse provenienti da tutto il mondo: cactus, agavi, aloe e crassule hanno trovato qui il loro habitat ideale, grazie al meraviglioso clima mediterraneo.

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Cosa vedere

Il percorso obbligato si snoda tra sentieri immersi nella vegetazione, tra gruppi di piante dalle forme stravaganti e dai colori scintillanti, passerelle e terrazze panoramiche, intervallate da indicazioni relative alle tipologie di piante e da sculture, perché il giardino è anche un piccolo museo a cielo aperto. A ogni svolta, si aprono panorami mozzafiato sul mare, sulla Rocca di Monaco e sul profilo della Costa Azzurra. La ripida topografia del sito, è stata sfruttata per creare un percorso spettacolare, interamente sul fianco di una scogliera.

La grotta

C’è anche una grotta nascosta nel cuore del giardino, aperta per le visite guidate con specialisti. Sotto il giardino, infatti, un’altra meraviglia attende i visitatori: la Grotte de l’Observatoire. Scoperta nel 1916 durante i lavori per la costruzione delle fondamenta del giardino è aperta al pubblico dal 1950. Deve il suo nome alla vicinanza di un antico osservatorio astronomico. Questa cavità naturale offre un vero e proprio viaggio sotterraneo. Si scende fino a circa cento metri. Vi si accede tramite una scala di oltre 300 gradini, che si snoda attraverso gallerie decorate con concrezioni calcaree: stalattiti, stalagmiti, drappeggi e colonne che si intrecciano, scolpite goccia a goccia nel corso di migliaia di anni dall’acqua carica di anidride carbonica. La Grotte de l’Observatoire è una preziosa testimonianza della storia geologica dell’intera regione. Le visite guidate della grotta partono ogni ora dalle 10.00 e durano 40-45 minuti.

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Il Museo di antropologia preistorica

Una visita al Museo di antropologia preistorica, situato nel giardino, è un ottimo complemento della visita al Jardin Exotique di Monaco. Le sue collezioni comprendono numerosi reperti rinvenuti nella grotta, che testimoniano la presenza dell’uomo preistorico nel sito.

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Come visitare il Jardin Exotique di Montecarlo

Il giardino è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00. Si trova al 62 di boulevard du Jardin Exotique, a Monaco. Per chi arriva dall’Italia lo si raggiunge in autostrada uscita Monaco e percorrendo la Moyenne Corniche, ingresso Est. C’è un ampio parcheggio a 200 metri dall’ingresso.