Il Paese più pet-friendly d’Europa? L’Italia ovviamente

editato in: da

Sapevate che l’Italia è la destinazione preferita dai proprietari domestici? A confermarlo è stata una ricerca interna di Airbnb che ha rilevato un aumento delle ricerche con filtro “animali ammessi” dall’inizio di gennaio 2021 ad oggi, in relazione allo stesso periodo nel 2020.

E non solo, il BelPaese detiene il primato in Europa con la più alta percentuale di case pet-friendly. Un dato sicuramente rilevante visto che, sempre molte più persone, scelgono di adottare un cucciolo a quattro zampe e di partire con lui.

Rispetto al 2013, la situazione è cambiata di molto. Anni fa, infatti, la maggior parte dei proprietari di animali domestici trovavano negli appartamenti da affittare, la migliore soluzione, e forse l’unica, per una vacanza con Fido e Micio. Poi agriturismi, bed and breakfast e tante altre strutture ricettive si sono organizzate e hanno offerto alloggi adeguati per una vacanza pet-friendly.

Il pet-boom è un trend confermato anche dai dati Airbnb: le ricerche di alloggi pet-friendly sono aumentate del 65% negli ultimi mesi, non solo in Italia, ma a livello mondiale.

Tra alloggi pet friendly preferiti in Italia per una staycation incredibile, prenotabili sulla piattaforma Airbnb troviamo i seguenti:

La Salentina, Tricase, Puglia. Si tratta di un casa vicino alla spiaggia per godere del sole, del mare e delle atmosfere naturali e suggestive della regione del sud dello stivale. I cani, del resto, amano particolarmente tuffarsi in acque limpide e cristalline. Attenzione però a tenere al riparo l’animale domestico nelle ore più calde del giorno.

Splendida Casa sull’Albero, Firenze, Toscana. Avete mai pensato ad una vacanza pet-friendly su una casa sull’albero? Scegliere un alloggio del genere per un viaggio con Fido o Micio, potrebbe trasformarsi in un’esperienza unica. La natura, così come gli animali selvatici che vivono nelle foreste e nei boschi stimolano il benessere mentale dei cani.