Vacanze in montagna con il proprio cane: dove andare?

Andare in montagna con il vostro cane sarà un’esperienza divertente. Bisogna però avere alcune accortezze. Se fate delle escursioni,o procuratevi una. Non dimenticatevi che anche lui soffre il freddo per cui se è particolarmente sensibile alla temperatura, se è di piccola taglia e a pelo corto, vi saranno di grande aiuto i cappottini e le calzine appositamente pensate per tenerlo al caldo. Aspettate almeno tre ore dall’ultimo pasto del vostro cane prima di uscire con lui per delle passeggiate per evitare che la digestione ne risenta.: avrà bisogno del giusto apporto calorico ed energetico per sopportare le basse temperature e le nuove attività che lo aspettano. Per andare sul sicuro, scegliete un cibo bilanciato e di qualità come quello che proponecon la linea Bwild, particolarmente adatta ad affrontare il clima più freddo. Se prevedete di stare fuori a lungo, portate con voi delle crocchette e dell’acqua. Attenzione, il vostro cane potrebbe perdersi, quindi ricordatevi di portare con voi il guinzaglio e di munirlo di una medaglietta sul collare con il vostro numero telefono. Ma quali sono leScopritelo nella gallery.