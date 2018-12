Destinazioni pet friendly in campagna e in città

editato in: da

State organizzando qualche giorno di vacanza durante il periodo festivo con i vostri animali domestici verso destinazioni in campagna o in città? In entrambi i casi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Prima di partire, però, tenete a mente le regole principali per organizzare al meglio la trasferta dei quadrupedi, e non dimenticate di portare con voi acqua e cibo adatti a loro. Un valido aiuto può arrivare dai prodotti Monge, per garantire qualità e gusto nella scelta.

Tutto pronto per il viaggio? Ecco 5 destinazioni pet friendly perfette per voi e per i vostri amici pelosi.

Roma

Secondo una recente indagine Roma è la città italiana con più hotel pet friendly, non avrete dunque difficoltà a trovare una camera dove trascorrere qualche giorno in compagnia dei vostri animali. Non a caso in questa città c’è la colonia felina di Torre Argentina, a testimoniare l’attenzione verso i mici. Fra le cose da fare insieme agli animali c’è sicuramente una bella passeggiata in uno dei tanti parchi della città e a Villa Borghese.

Napoli

Al terzo posto nella classifica delle città italiane con il maggior numero di strutture ricettive pet friendly c’è Napoli. Una volta arrivati in questa città dalle mille sfaccettature, sarà un piacere passeggiare con i vostri pelosetti nelle vie del centro storico, tra piazza Municipio e del Plebiscito, via Chiaia e Toledo, senza dimenticare il Vomero, la collina di Posillipo e il lungomare. Non perdete l’occasione di visitare gli scavi archeologici di Pompei (comodamente raggiungibili con i treni della Circumvesuviana che partono da piazza Garibaldi), l’ingresso agli scavi è consentito ai cani, che vanno tenuti al guinzaglio all’aperto e in braccio all’interno degli edifici. Gli amanti dei gatti resteranno inoltre sorpresi dal villaggio per gatti situato nei giardini di Villa Floridiana, all’interno del parco del Vomero.

Firenze

Se vi piace prendere l’aperitivo in compagnia dei vostri amici a quattro zampe, Firenze fa per voi. Qui infatti, oltre a trovare numerosi hotel, ristoranti e bar pet friendly, potreste anche imbattervi in locali dove sono presenti degli educatori in grado di far divertire i vostri cani in un percorso di mobility dog. Per quel che riguarda le passeggiate turistiche, le strade del centro ben si prestano ad essere percorse in assoluta serenità con i vostri animali. Non dimenticate mai il guinzaglio e la museruola, potrebbero essere richiesti in alcuni luoghi pubblici.

Nella campagna toscana

Se trovate le città troppo caotiche, non avrete certo difficoltà a trovare località di campagna dove i quattro zampe sono i benvenuti. Sempre restando in Toscana, una regione dove il livello di accoglienza degli animali domestici è molto alto, potete per esempio andare in Val d’Orcia o in Val di Cornia, dove potrete fare delle bellissime passeggiate nella natura insieme ai vostri cuccioli. Fra le mete da non perdere: il Parco di Poggio Neri e il Parco Archeologico di Baratti e Populonia, ma questi sono solo alcuni dei parchi e dei musei che meritano la visita.

Tra le colline umbre

L’Umbria è rinomata per il suo paesaggio verde, per questo motivo è un luogo ideale per chi ama la campagna e vuole visitarla in compagnia dei suoi animali domestici. Nei pressi delle colline attorno a Perugia e nei pressi del Lago Trasimeno non mancano attività da fare insieme agli amici a quattro zampe (come le passeggiate naturalistiche) senza dimenticare gli itinerari storici e artistici e i percorsi alla scoperta dei prodotti di artigianato locale e della tradizione enogastronomica della regione.

