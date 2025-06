Tre chiese particolari a Helsinki

A Helsinki, in Finlandia, ci sono tre chiese davvero assurde. Ce le consigliano i nostri Travel Vlogger Fattidiviaggi per la rubrica #StradeSecondarie. La prima è la Cappella del Silenzio, una capsula fatta di legno nel cuore della città; la seconda è una chiesa scavata nella roccia, Temppeliaukio Kirkko, che oltre a essere un luogo di culto luterano è anche un’attrazione turistica; infine, la chiesa di Suomenlinna che si trova su un’isola e che funziona anche come faro.