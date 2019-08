Nugo, la soluzione più semplice per prenotare viaggi dallo smartphone

editato in: da

Programmare viaggi e vacanze è l’attività preferita di tutti coloro che vorrebbero stare sempre con la valigia in mano passando di treno in treno.

Un’attività, per molti, che permette di staccare dal tran-tran quotidiano e che fa letteralmente sognare a occhi aperti. Quando si passano in rassegna case vacanze e stanze d’albergo in destinazioni tropicali ci immaginiamo già lì, mente giriamo di museo in museo oppure mentre siamo distesi su una spiaggia dalla sabbia finissima con un cocktail rinfrescante in mano.

Prima di arrivare a destinazione, però, bisogna organizzare la vacanza. Nonostante tutti i servizi disponibili online, riuscire a far combaciare trasferimenti e coincidenze nel caso ci muoviamo tra più città, è meno semplice di quanto si pensi.

Ed è a questo punto che entra in gioco nugo, app lanciata a giugno 2018 dal Gruppo FS Italiane che promuove il trasporto collettivo, integrato e sostenibile. nugo semplifica l’interazione fra le persone e i servizi di mobilità con nuovi strumenti di comunicazione, integrando l’uso del treno con il trasporto pubblico locale e non solo. Disponibile per dispositivi Android e iOS, nugo consente di prenotare in un colpo solo tutti gli spostamenti del nostro viaggio. Un esempio? Se volessimo raggiungere Rimini da Roma, Milano o Napoli basterebbe impostare la città di partenza e quella di destinazione, le date scelte e attendere che nugo trovi le varie soluzioni di viaggio disponibili.

La piattaforma ideata dal Gruppo FS Italiane cercherà tra spostamenti in treno, autobus, car sharing e bike sharing, metropolitana o traghetto e creerà diverse soluzioni di viaggio tra le quali poter scegliere. Una volta che nugo avrà terminato la sua scansione, potremo affinare la ricerca scegliendo tra vari filtri. Potremo, ad esempio, eliminare uno dei possibili mezzi di trasporto, impostare la propensione agli spostamenti a piedi o il tempo che siamo disposti ad attendere tra un mezzo di trasporto e l’altro e confermare la nostra scelta. Infine, possiamo ordinare i risultati in base all’orario di arrivo o partenza, alla durata del viaggio o i costi da sostenere.

Individuata la soluzione di viaggio che più ci interessa (nel caso in cui volessimo arrivare a Rimini spendendo il meno possibile e non ci dovesse interessare di cambiare più volte mezzo di trasporto) possiamo passare alla prenotazione. Nugo permette di acquistare e pagare tutti i biglietti con un’unica transazione, senza essere costretti a navigare tra decine di siti e sperare di non sbagliare orario o giorno. Il pagamento può essere effettuato con Amazon Pay, Paypal, Satispay, Apple Pay o con bonifico Mybank, mentre i biglietti saranno disponibili, in versione digitale, nell’apposita sezione dell’applicazione.

I titoli di viaggio acquistati tramite nugo non hanno alcun sovrapprezzo e possono essere comodamente salvati nel device elettronico. Dunque niente più carta da portare con sé e da validare. Il controllo avviene tramite un codice univoco attraverso il quale i controllori sui mezzi pubblici possono accertare la validità del biglietto.

