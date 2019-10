3 splendidi e pittoreschi villaggi che sembrano usciti da una fiaba

editato in: da

Sbirciando le foto sembra quasi che siano ritratti di una fiaba, luoghi incantati usciti dalla fantasia di un animo romantico e sognatore. Invece questi villaggi esistono veramente, e sono tra i più belli che avrete mai visto. Abbiamo cercato per voi alcuni piccoli gioielli che potreste inserire nella lista delle vostre prossime destinazioni: d’altronde, chi non vorrebbe passeggiare per le viuzze di un posto da favola? Ecco i tre migliori villaggi incantati.

Foroglio, Svizzera

Il primo luogo da sogno è a pochi passi dall’Italia: stiamo parlando di Foroglio, in Val Bavona, ad appena una manciata di chilometri dal confine svizzero con il Piemonte. Immerso nella natura, il piccolo paesino è davvero pittoresco: tante casette in pietra addossate alla chiesa quattrocentesca che svetta, con il suo campanile, dalla piazza centrale. Attraversare i suoi sentieri ci catapulta indietro nel tempo, e sembra di respirare un’atmosfera diversa.

Ma il vero fascino di Foroglio è forse la sua splendida cascata, che fa da sfondo a uno dei borghi più affascinanti mai esistiti al mondo. L’acqua precipita da circa 110 metri d’altezza, circondata da rocce e pietre, e crea un gioco di spruzzi e spuma davvero pittoresco.

Hallstatt, Austria

Situato sulle rive dell’omonimo lago, il piccolo paese di Hallstatt è una delle perle austriache assolutamente da non perdere. Si trova a pochi chilometri da Salisburgo, ed è un’amatissima meta turistica: il borgo è considerato il più bello della regione, nonché il più fotografato. Dopo aver ammirato le placide acque del lago, prendetevi qualche ora per visitare il centro storico di Hallstatt, per camminare tra le sue viuzze, osservando le botteghe che conservano ancora l’aspetto di una volta.

E se siete curiosi di scoprire qualcosa in più su questa suggestiva località, potrete approfittare del Museo che sorge proprio nel cuore del paesino. Un’esposizione interattiva vi guiderà in un viaggio nel tempo sin alle origini di Hallstatt, all’età della pietra, catapultandovi poi in una lunga giostra di emozioni per comprendere a fondo le meraviglie di un luogo oggi inserito nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dall’UNESCO.

Reine, Norvegia

Piccolo villaggio di pescatori immerso nello splendido panorama dei fiordi norvegesi, Reine è davvero un luogo da fiaba. Sorge sulle isole Lofoten, al di sopra del Circolo Polare Artico, ed è senza dubbio una delle località più remote al mondo. Il paesino, affacciato sulle acque del mare di Norvegia, offre un panorama da sogno ai suoi visitatori. Alle spalle delle piccole casette colorate, svettano alte montagne che circondano il centro abitato.

E quando la neve ricopre i tetti e attutisce tutti i suoni, l’atmosfera sembra veramente quella di un sogno. D’inverno, inoltre, potrete ammirare da qui un affascinante scorcio di aurora boreale, uno spettacolo naturale che non smetterà mai di stupirci.