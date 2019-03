La nave abbandonata è diventata una foresta galleggiante

editato in: da

Un sogno che si realizza per tutti i bambini che amano leggere storie fantasy e per tutti gli adulti dall’animo romantico: inuna nave abbandonata è diventato uno spettacolo della natura.

L’imbarcazione è ricoperta di mangrovie, piante che nell’immaginario collettivo ricordano foreste, dai rami lunghi e folti che sembra quasi debbano celare alla vista qualcosa, forse un tesoro.

La nave è l’SS Ayrfield, una delle tante abbandonate e inutilizzate nella baia di Homebush, a Ovest di Sydney, conosciuta appunto con il nome di Cimitero delle Navi.

È fatta d’acciaio e pesa ben 1.140 tonnellate, costruita nel 1911 nel Regno Unito e portata in Australia l’anno successivo, doveva essere una nave da trasporto a vapore e in seguito venne impiegata come trasporto dei rifornimenti alle truppe americane nel Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale.

Dopo l’utilizzo l’imbarcazione non fu smontata, come si usa fare di solito, ma venne lasciata a se stessa, tutta intera, permettendo alle mangrovie di crescere e attorcigliarsi allo scafo arrugginito e di creare davvero uno spettacolo naturale.

Le immagini richiamano alla mente mille libri e film: potrebbe davvero essere un perfetto set cinematografico.