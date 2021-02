La strada più corta del mondo si trova in Scozia: è suo il posto tra i Guinness World Records

editato in: da

Ci sono piscine profondissime che emulano gli abissi oceanici, edifici altissimi che sembrano sfiorare il cielo, ci sono hotel piccoli e grandi, alti e bassi, c’è il ristorante più strano del mondo e la strada più ripida dell’intero globo. Ma cos’hanno in comune tutte queste attrazioni turistiche che vi abbiamo menzionato? Oltre a essere davvero particolari, e meritevoli di visita, almeno una volta nella vita, rientrano tutte nel Guinness World Record.

A queste, però, si aggiunge un altro bizzarro e delizioso luogo. Attenzione perché l’esperienza qui sarà davvero di breve durata, del resto è suo il primato di strada più corta del mondo.

Misura poco più di due metri, bastano pochi passi, forse tre, per percorrerla tutta. Ci troviamo a Wick, la città della Scozia di circa 7 mila abitanti, esattamente a Ebenezer Place. La strada, lunga precisamente due metri e cinque centimetri, è occupata interamente dal portone di ingresso dell’Hotel Mackays, motivo per il quale passa spesso inosservata.

La struttura ricettiva si trova al civico 1 e non è un caso: si tratta del primo e l’ultimo della strada. Che è piccola, l’abbiamo capito, ma non è certo invisibile! Così il comune di Wick, più di un secolo fa, chiese allo storico edificio, di appendere una targa all’esterno dell’hotel per indicare Ebenezer Place che, dal 1887, compare ufficialmente sui registri cittadini.

L’hotel che affaccia sulla strada fu costruito nel 1883 e da quel momento ha sempre accolto viaggiatori da tutto il mondo. Ma il proprietario, ai tempi, non poteva sapere che stava edificando proprio sulla strada più corta del mondo. Ancora oggi, sono moltissime le persone che si recano alla reception della struttura ricettiva per chiedere informazioni su Ebenezer Place, senza essersi conto di averla appena attraversata.

Una rapida ricerca su Google Maps, in modalità street view, ci mostra quel pezzetto di strada inglobata nella più grande Union Street, motivo per il quale quei due metri e cinque centimetri sono spesso ignorati dai viaggiatori. Eppure, Ebenezer Place è una via con un’identità storica ben conosciuta e consolidata e anche premiata dai giudici del Guinness World Records come strada più corta del mondo.