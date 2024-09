La stanza d’hotel con vista sul campo da calcio

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

I tifosi di calcio ne saranno entusiasti: guardare la partita della propria squadra del cuore allo stadio è un’emozione unica e incomparabile, ma anche farlo dalla propria camera da letto, comodi e avvolti in una coperta, non è male.

Da oggi c’è una novità: ecco la partnership esclusiva tra Novotel Hotels, ALL (la piattaforma di prenotazione e programma fedeltà del gruppo Accor) e il Paris Saint-Germain (PSG) che offre ai tifosi una possibilità straordinaria, quella di vivere l’esperienza di assistere a una partita dal comfort esclusivo della prima suite d’albergo permanente realizzata all’interno di uno stadio di calcio. Scopriamo di più!

La suite d’albergo nello stadio di calcio

La collaborazione innovativa tra Novotel Hotels, ALL e il PSG ha portato all’apertura de “La Suite Novotel by ALL.com“, una camera d’albergo unica nel suo genere, situata all’interno del Parc des Princes, lo storico stadio del PSG. Il progetto è stato sviluppato per offrire un’esperienza che va oltre il semplice soggiorno: qui, gli appassionati di calcio e gli amanti del lusso possono vivere un momento irripetibile, combinando l’adrenalina della partita con l’eleganza e il comfort di un hotel di alta classe.

Dal 1974, il Parc des Princes non è solo la casa del PSG, ma un simbolo del calcio mondiale e della cultura sportiva parigina. Con questa iniziativa, Novotel e ALL hanno voluto trasformare la storica location in un luogo che non solo ospita grandi eventi sportivi, ma che offre ai suoi visitatori un’esperienza senza precedenti, ideale per chi desidera immergersi completamente nell’atmosfera elettrizzante delle partite di calcio dal vivo.

La Suite Novotel by ALL.com è stata progettata con un concetto di design all’avanguardia, il cui obiettivo è quello di unire eleganza, funzionalità e comfort. Al suo interno, gli ospiti troveranno un letto matrimoniale, un bagno privato, minibar e una TV a schermo largo, perfetta per rivivere i momenti salienti della partita. Per le famiglie, è possibile aggiungere un letto singolo, rendendo la suite perfetta anche per chi viaggia con bambini e desidera vivere un’esperienza unica all’interno dello stadio.

Uno degli elementi più esclusivi della suite è la sua terrazza privata, che si affaccia direttamente sul campo da gioco. Da qui, gli ospiti possono godere di una visuale privilegiata della partita, sentendosi parte integrante dell’azione, immersi nell’energia travolgente che solo una competizione sportiva dal vivo può trasmettere.

L’esperienza nella suite dello Stade de France

L’esperienza comincia ben prima del calcio d’inizio: gli ospiti vengono accolti in grande stile al Novotel Paris Suresnes Longchamp di Parigi, dove un maggiordomo dedicato si prende cura di loro per l’intera durata del soggiorno. Successivamente, vengono trasferiti al Parc des Princes con accesso VIP, dove possono effettuare il check-in passando attraverso il tunnel riservato ai giocatori per le partite della Ligue 1 McDonald’s.

Una volta arrivati nella loro esclusiva camera, gli ospiti possono godersi un drink di benvenuto presso l’ALL.com BAR e prepararsi per vivere una serata indimenticabile. Durante la partita, il “Flying Buffet” offre un’esperienza gastronomica servita direttamente in camera, permettendo di non perdere neanche un secondo del match mentre si gusta una cena di alto livello.

Dopo la partita, gli ospiti possono rilassarsi con un drink nella suite o tornare all’ALL.com BAR per rivivere le emozioni della giornata. La mattina successiva, la colazione viene servita direttamente in camera, e la giornata si conclude con una piacevole passeggiata attraverso lo stadio.

Questa esperienza senza precedenti riflette la filosofia di Novotel e ALL, sempre impegnati nel creare momenti indimenticabili e nel bilanciare passioni e comfort per i loro ospiti. “La Suite Novotel by ALL.com” si inserisce perfettamente in questa visione, offrendo un’esperienza esclusiva che combina il meglio del calcio con l’eccellenza dell’ospitalità.