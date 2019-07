La casa di specchi in riva al mare dedicata a chi sogna di trovare l’amore

editato in: da

Sulle rive di Ao Nang Beach, in Thailandia, sorge una struttura architettonica che incanta, dedicata a coloro che aspettano l’amore.

Un padiglione, caratterizzato da specchi, crea giochi inaspettati tra i colori del mare e del cielo che si fondono e si confondono, dando vita ad uno spettacolo che scalda il cuore e accende gli occhi.

L’architettura in questione racconta l’amore, narra infatti il sentimento umano più forte al mondo, con una dedica speciale a chi non smette di cercarlo e di aspettarlo.

Lo studio di progettazione Walllasia, ha creato questa struttura per dedicarla a chi non si arrende, a chi attende, a chi spera nell’amore.

Il padiglione thailandese, completamente specchiato, prende il nome di No Sunrise No Sunset. La presenza degli specchi, riflette il suggestivo paesaggio di Ao Nag Beach: mare, rocce e alberi danno vita ad uno spettacolo incredibile.

La storia stessa di No Sunrise No Sunset, incanta i viaggiatori romantici. Come hanno rivelato i progettisti dello studio Walllasia, la struttura è stata immaginata come se fosse l’anima di qualcuno che aspetta la persona amata che ha promesso di ritornare, dopo un viaggio di ricerca di verità.

Poesia, che si tramuta in architettura. La struttura di specchi, si affaccia sul mare e sembra attendere pazientemente il ritorno di qualcuno.

No Sunrise No Sunset, è un padiglione accessibile a tutti. È caratterizzato da spazi all’aperto e al chiuso, zone in cui è possibile una totale e pura contemplazione silenziosa della natura e il suo riflesso, simbolo del confine tra verità e illusione.

L’opera è simbolo di un design attento e ricercato che va oltre la bellezza stessa della sua esteriorità. Il padiglione diventa infatti la concretizzazione di un sentimento umano profondo che invita l’uomo a connettersi con la propria verità interiore.

No Sunrise No Sunset rappresenta l’umanità, i sentimenti e le intuizioni e allo stesso tempo le stimola, proprio grazie al fatto di esistere e di essere scelto così come luogo stesso della contemplazione.