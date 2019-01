Santorini, l’hotel con tunnel segreti verso piscine infinite

editato in: da

Uno dei must have per una vacanza da sogno è, da sempre, il centro benessere presente all’interno della struttura alberghiera. La comodità di non dover muovere un numero eccessivo di passi per lasciarsi andare tra un idromassaggio ed una Jacuzzi è davvero irresistibile.

Santorini, è un’isola famosa in tutto il mar Mediterraneo per i suoi paesaggi naturalistici e per i meravigliosi tramonti, dove la grande sfera arancione si tuffa in mare lasciando la strada spianata al popolo della notte. Proprio qui, nel cuore dell’arcipelago greco disteso nel mar Egeo, hanno deciso di fare le cose talmente in grande da inserire una piscina personale in ognuna delle suite presenti all’interno dell’albergo.

No, non stiamo parlando di un’esagerazione, ma del Dana Villas Complex a Firostefani, un lussuoso hotel cinque stelle che instaura negli occhi di qualsiasi curioso la voglia di prenotare immediatamente una stanza d’albergo vita natural durante.

Il design moderno della struttura, unito ai panorami naturalistici mozzafiato e alle lussuose offerte messe in palio creano un connubio unico e, semplicemente, irresistibile.

Ottenere l’accesso a queste nicchie stracolme di acqua è davvero semplice grazie alla piccola fessura presente in bagno. Da lì, si aprono metri e metri d’acqua da cui poter ammirare la natura incontaminata o le favolose volte della struttura visitata. Inoltre, la temperatura è costantemente adeguata per l’immersione, in modo tale da dare ai propri ospiti la possibilità di avere accesso a questo vantaggioso extra a qualsiasi ora.

Nonostante la voglia irrefrenabile di salire sul primo aereo a disposizione per planare dolcemente tra le onde dell’Egeo, bisogna fare i conti, in prima istanza, con il portafogli. Queste particolari stanze, dotate di tutti i comfort del caso, hanno il piccolo difetto di costare quasi 500 sterline inglesi a notte, pari a quasi 550 euro.

Un vero e proprio angolo di paradiso terrestre racchiuso tra le mura di una struttura extra lusso a cinque stelle. Prenotare alla Dana Villas Complex non è una impresa semplice, ma grazie ad alcuni portali di viaggi, è possibile ottenere posti ad un prezzo decisamente più contenuto e alla portata di tutte le tasche.

Luoghi mozzafiato, lussi sfrenati a prezzi modestamente contenuti: Santorini è veramente capace di accontentare le esigenze di tutti.