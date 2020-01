In Russia c’è un fiume di pietra immerso nella foresta

editato in: da

Dimenticate ruscelli e corsi d’acqua limpida e cristallina, in Russia esiste un fiume fatto di pietre: il Big Stone River, il fenomeno più interessante dell’intero parco Taganai. Quello che in realtà doveva essere un lungo corso d’acqua, è un imponente e insolito percorso costituito da grandi massi di pietra.

Queste gigantesche e imponenti rocce di diversa dimensione e peso, sono disposte in maniera confusionaria lungo il pendio dei del parco nazionale Taganay negli monti Urali meridionali, nel territorio di Chelyabinsk Oblast in Russia. Un fiume di roccia simile, ma di dimensioni più ridotte è presente solo in India, per questo si tratta di un fenomeno inusuale quanto affascinante.

Questo grande fiume di roccia è lungo 6 chilometri e raggiunge una larghezza massima di 250 metri esattamente vicino alla cresta di Otkliknoy. Il suo sviluppo comincia con la presenza di piccoli torrenti larghi circa 20 metri che lungo tutto il percorso si uniscono formando il grande fiume di pietra.

Il Big Stone River è caratterizzato da massi che pesano in media tre o quattro tonnellate con una profondità di tre metri circa, tutti contengono avventurina, una varietà di quarzo che conferisce alla pietra un brillante colore bruno o verde.

Gli scienziati hanno ipotizzato che questo fiume sia una conseguenza dello scioglimento di un ghiacciaio più di 10000 anni fa. La teoria più quotata è quella che le rocce si siano staccate dalle antiche e alte vette del monte Taganai dopo lo scioglimento del ghiacciaio, iniziando a scivolare nelle valli fino a riempirle.

Il Big Stone River, anche se chiamato fiume, non ha ovviamente la caratteristica geologica di un corso d’acqua ma l’illusione che dà, quando lo si osserva, è proprio quella di scorrere. In realtà, il grande fiume di pietre è immobile da migliaia di anni.

Sono molti viaggiatori che si addentrano nella fitta foresta di pini, ai piedi del monte Taganai per ammirare il grande fiume di pietra. Il Big Stone River dista soltanto 12 km dall’ingresso del parco Taganai e può essere raggiunto attraverso il sentiero inferiore, la vecchia strada Kilaimskaya, da Zlatoust.