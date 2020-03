La Repubblica di Saugeais, l’incantevole micronazione tra Francia e Spagna

editato in: da

In giro per il mondo ci sono circa 400 paesi che, a causa di un forte desiderio di limitare geograficamente la propria identità culturale, vivere in uno stato di indipendenza, volere un popolo sotto una stessa bandiera e sotto una medesima legislazione, si sono dichiarati entità separate dalle nazioni in cui si trovano. È il caso della Repubblica di Saugeais, una deliziosa micronazione situata tra Francia e Spagna.

La storia della nascita di questo staterello indipendente è piuttosto bizzarra. Basti pensare che è frutto di uno scherzo tra un albergatore della zona di Saugeais e di un prefetto che passava da lì. Nel 1947, infatti, il funzionario del Doubsdecise di fermarsi a consumare un pranzo proprio nella Repubblica di Saugeais. Qui ebbe modo di interfacciarsi con i coniugi proprietari del ristorante che gli chiesero, in maniera giocosa, un lasciapassare per circolare.

La risposta del prefetto a questa provocazione fu immediata e incisiva. Disse che ogni Repubblica aveva bisogno di un presidente e, per dare adito alla sua affermazione, nominò il Signor Pourchet (gestore del ristorante) Presidente della Repubblica di Saugeais.

Da quel momento in poi nacque una una dinastia di Pourchet pronti a susseguirsi nella guida di questa micronazione di quasi 5000 abitanti. Infatti, nonostante la scomparsa del Primo Presidente nel 1968, la Repubblica nata per gioco continuò la sua strada di indipendenza. Furono l’allora sindaco del villaggio e il sacerdote dell’Abbazia di Montbenoît, nel maggio 1972, a dire che i cittadini della Repubblica, i Sauget, avessero eletto il loro presidente, grazie a un grande applauso.

Attualmente la Repubblica di Saugeais è estesa su un’area di 128 km e comprendente 11 comuni, con capitale Montbenoît. Una minuscola realtà situata al confine tra Francia, Spagna e Svizzera e dallo stile Medievale e chic. A Montbenoît vivono circa 410 abitanti, tutti estremamente orgogliosi di abitare in questo territorio e fieri del loro inno nazionale.

In questa città è possibile trovare tutti i servizi necessari. Ci sono ben 19 negozi, un po’ di artigianato tipico e un Ufficio del Turismo che è anche la sede della Comunità di Montbenoît. E passando per la capitale della Repubblica di Saugeais sarà possibile anche visitare l’antica abbazia agostiniana di Montbenoît, il complesso religioso medievale meglio conservato della regione.

Ancor più interessante sarà inoltrarsi nella medievale Chateau de Joux, un castello abbarbicato su uno sperone roccioso e che permette di ammirare dieci secoli di storia. Ma non è finita qui, la Repubblica di Saugeaisoffre anche meravigliosi spunti per gli amanti della natura, come le vicine montagne del Jura ideali per lo sci d’inverno e il trekking d’estate.

Per la prima volta, dal 1947, questa micronazione che costeggia verdi pascoli delimitati dal corso del fiume Doubs e che regala un’atmosfera bucolica, si trova a vivere un momento delicato. Questo perché l’attuale presidentessa Georgette Bertin-Pourchet non ha figli a cui passare lo scettro di Capo dello Stato. Considerando che le micronazioni non sono dei territori indipendenti a tutti gli effetti, il rischio è quello di perdere tutti i benefici ottenuti negli ultimi anni e farli passare come escamotage turistici.

Ma Georgette non ha alcuna intenzione di smettere di proteggere il folklore, la storia e le tradizioni della sua regione. E per far sopravvivere la Repubblica di Saugeais ha iniziato una grande battaglia al fine di nominare uno dei cittadini del territorio nuovo presidente della Repubblica di Saugeais.