Queste piscine naturali sono il luogo più blu del Sudamerica

C’è un angolo del Perù dove sembra che il tempo si sia fermato. Un luogo nascosto sulle Ande con un susseguirsi di piscine naturali dalle acque turchesi che abbagliano. Sono le lagune di Millpu, nei pressi di Ayacucho, una ventina di piccoli salti nascosti tra altissime falesie e una fitta vegetazione.

Si raggiungono percorrendo un breve trekking in mezzo alla natura partendo dal villaggio di Circamarca, tra cascate e altre pozze naturali. Non è difficile, ma per via dell’altitudine – si arriva fino a 3.500 metri – a cui ci si trova può risultare comunque faticoso.

La popolazione di questa zona, principalmente contadini che parlano solamente la lingua Quechua, ha custodito per secoli questo segreto e solo da un paio di anni ha permesso ai visitatori di addentrarsi nella foresta e di raggiungere le lagune. Per addentrarsi sul sentiero è necessario pagare un ticket d’ingresso

Nell acque gelide della laguna naturalmente ci si può immergere. Essendo di origine glaciale risultano decisamente rigeneranti. La maggio parte dei turisti si limitano ad ammirare questo spettacolo della natura

Il periodo migliore per visitare le lagune è nella stagione secca che va da aprile e novembre.

“Millpu” in Quechua significa “ingoiare” e, secondo una leggenda locale, le aspre formazioni rocciose e le acque fredde raffigurerebbero la gola del diavolo. Motivo per cui le piscine non sono mai state frequentate dalla popolazione locale e sono rimaste intatte e inesplorate.

Nonostante i visitatori stiano arrivando sempre più numerosi, l’altitudine e la distanza di questo luogo remoto rendono la laguna ancora un angolo vergine.

La regione di Ayacucho, a quasi quattro ore da Lima, la Capitale, ha molto da offrire ai turisti dal punto di vista naturalistico. La città stessa è una destinazione. Si trova a 2.700 metri sul livello del mare, ma è caratterizzata da un clima mite tutto l’anno.

Per chi è amante dei bei paesaggi le lagune di Millpu non deluderanno affatto. Al contrario, lasceranno senza fiato.