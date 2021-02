Questo lago salato della Cina sembra un dipinto

editato in: da

A vederlo dall’alto questo lago salato in Cina sembra un dipinto. Lo Yuncheng o Xiechi Lake il più grande lago salato naturale della provincia dello Shanxi, nel Nord del Paese e viene utilizzato proprio per la produzione del sale.

Durante la stagione estiva, la luce intensa e il calore spingono l’alga Dunaliella salina a produrre i carotenoidi, dei pigmenti organici che possono essere rinvenuti nelle piante o in altri organismi fotosintetici a protezione dei radicali liberi e che, in queste condizioni, si sviluppano molto velocemente.

Questo fenomeno fa sì che il sale assuma dei colori brillanti che variano dal rosa al viola al magenta al verde smeraldo trasformando il lago in un’opera d’arte.

Soprannominato il “Mar Morto della Cina” per via del suo alto tasso di salinità, questo enorme lago è da sempre una fonte inesauribile per il Paese che ne ha fato sviluppare l’economia e la cultura.

Secondo gli storici la gente del luogo ha iniziato a produrre il sale da questo lago più di seimila anni fa. Sono stati trovati dei resti di civiltà nella zona che suggeriscono che lo sfruttamento delle acque salate e i suoi benefici risalgono addirittura a molto tempo prima.

Per lo sfruttamento di questo bene prezioso, usato anche come moneta di scambio, sono state combattute guerre e nelle vicinanze sono stati eretti templi dedicati agli dei del sale.

Al contrario del Mar Morto dove la concentrazione di cloruro rende l’ambiente ostile a qualunque forma di vita, lo Yuncheng Lake è ricco di solfato che, invece, consente lo sviluppo di un ecosistema.

Il lago Yuncheng è diventato uno dei luoghi più amati dai turisti che amano recarsi sul posto a scattare fotografie di questo paesaggio surreale. Lo spettacolo non è da meno d’inverno, quando le temperature vanno sottozero e il sale forma dei cristalli di mirabilite anche chiamato “meraviglioso sale di Glauber”, trasformando il paesaggio in un gigantesco brillante.