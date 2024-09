Jungfraujoch: la stazione più alta d’Europa

Alla scoperta di un'opera ingegneristica unica, che svetta sulle Alpi svizzere, in grado di far vivere ai visitatori un'esperienza di viaggio in paesaggi unici.

La Svizzera è una destinazione che richiama alla mente panorami alpini unici, vette innevate e prati verdi interminabili. È una di quelle destinazioni che ha tanto da offrire e fra queste attrazioni si trova sicuramente la stazione di Jungfraujoch, la stazione ferroviaria più alta d’Europa, che si trova a 3454 metri sopra il livello del mare. Questo non è solo un luogo di interesse per gli appassionati di montagna, ma rappresenta anche un simbolo di ingegneria ed innovazione che contraddistingue la Svizzera.

La stazione di Jungfraujoch venne inaugurata ormai più di cento anni fa, nel lontano 1912. È raggiungibile tramite la linea ferroviaria Jungfraubahn, che parte da Kleine Scheidegg e che arriva a destinazione dopo aver attraversato tunnel unici, scavati direttamente nelle pareti delle montagne Eiger e Mönch, per un viaggio che dura circa 50 minuti e per una lunghezza di 93 chilometri. Un’esperienza che merita assolutamente di essere vissuta e che da sola merita il viaggio.

Come arrivare alla stazione di Jungfraujoch

Raggiungere la stazione di Jungfraujoch è quindi, di per sé, una vera avventura tra paesaggi alpini mozzafiato. Per arrivare alla stazione ferroviaria più alta d’Europa si parte da Interlaken, che è una delle città svizzere più amate dai turisti e che si trova tra il lago di Thun ed il lago di Brienz. Da qui si prende il treno per Lauterbrunnen o Grindelwald, da dove poter prendere il treno diretto a Kleine Schiedegg dove, infine, è possibile salire sulla linea Jungfraubahn, che porta a destinazione.

Questo percorso attraversa paesaggi naturali unici, tra cascate, valli verdi, laghetti di montagna e, infine, cime innevate, che in un certo senso sembrano abbracciare il treno ed i viaggiatori durante la parte finale del percorso.

Cosa fare una volta arrivati a destinazione?

Una volta arrivati alla stazione di Jungfraujoch, ci si trova in un mondo completamente diverso, dove poter godere non solo di un paesaggio unico come quello del passo di Jungraujoch, ma anche di creare e vivere esperienze indimenticabili. Sono presenti, infatti, diverse attrazioni oltre la stazione, che potrebbero interessare ed arricchire il viaggio.

Ad esempio, uno dei punti più iconici di Jungfraujoch è l’osservatorio Sphinx, una piattaforma che si trova a 3571 metri d’altezza e da dove è possibile ammirare il panorama sulle vette circostanzi e sul ghiacciaio dell’Aletsch. Nei giorni più limpidi è anche possibile scorgere in lontananza le cime del Monte Bianco e le pianure della Germania. Un’altra attrazione è il Palazzo di Ghiaccio, una grotta scavata nel cuore del ghiacciaio ed al cui interno è possibile ammirare scultura di ghiaccio scolpite e che rappresentano animali e figure mitologiche.

C’è poi il sentiero delle Nevi, un’esperienza imperdibile per tutti coloro che amano immergersi nella natura. Si tratta i un percorso che permette di camminare anche direttamente sulla neve e sul ghiacciaio e che, durante l’estate, periodo in cui è accessibile, permette di camminare a contatto con l’ambiente alpino.

Infine, alla stazione ferroviaria di Jungfraujoch è presente una mostra che racconta l’ingegneria della ferrovia della Jungfraubahn e la sua storia, attraverso una serie di tunnel illuminati, dove i visitatori possono rivivere l’impresa che ha portato alla creazione della ferrovia più alta d’Europa.

Visitare Jungfraujoch è più di un’esperienza turistica, è un viaggio che attraverso il cuore delle Alpi e che consente ai viaggiatori di godere di una connessione profonda con la natura, godendo di un tributo alla capacità umana di superare sfide che un tempo si potevano considerare decisamente impensabili. La stazione di Jungfraujoch, la più alta d’Europa, è da considerarsi un’esperienza unica ed in grado di creare ricordi indelebili.