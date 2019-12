Il resort brasiliano che ti consente persino di adottare un cane

editato in: da

Tutti noi, almeno una volta all’anno, sentiamo la necessità di fuggire dalla realtà e rifugiarci in un luogo dove rigenerarci e riprendere a respirare, lasciandoci alle spalle tutto quello stress e quelle preoccupazioni che ci affliggono quotidianamente. Perché non partire allora per un posto immerso nella natura, che fa bene a tutti i sensi e anche al cuore?

In Brasile, poco distante da San Paolo, si trova un hotel in cui immergersi nei suoi meravigliosi 81 acri di terra nel Cantareira State Park. È l’Unique Garden Hotel and Spa ed è una vera oasi nella natura. Progettato per essere un santuario per la figlia del proprietario, che ha perso la vista in tenera età, questo meraviglioso hotel è in grado di toccare e stimolare tutti i sensi.

Situato in una fitta foresta, ospita giardini secolari, fiori che sbocciano tutto l’anno, aree adatte a escursioni e passeggiate nella natura e splendide viste sui giardini lussureggianti che possono essere visti dalla maggior parte delle 27 camere della struttura e chalet. Inoltre, vi sono anche numerose aree dove poter meditare e stare in pace con la natura e se stessi.

Anche l’olfatto sarà felice. L’Unique Garden Hotel and Spa vanta, infatti, l’aria più fresca del mondo. Questa area protetta dall’UNESCO è nota per la sua aria eccezionalmente pulita che permette ai polmoni dei suoi ospiti di prendersi una pausa dallo smog cittadino.

Sarà meraviglioso svegliarsi ogni mattina con il cinguettio dei numerosi uccelli selvatici che si trovano nel santuario degli uccelli di Unique Garden, una sorta di casa per le specie di uccelli brasiliane che sono state salvate da bracconieri e trafficanti.

Il palato è deliziato da piatti autentici realizzati con ingredienti provenienti dagli orti dell’Unique Garden, che gli ospiti possono esplorare e gustare in prima persona.

Ciò che rende ancora più speciale un soggiorno in questo meraviglioso hotel è che qui si può adottare un cane. Se siete amanti degli amici a quattro zampe, ma non avete il tempo e lo spazio per averne uno tutto vostro, qui è possibile adottare un cane per l’intera durata della vostra vacanza o per sempre.

L’Unique Garden offre rifugio, cibo e protezione a 200-250 cani randagi salvati dalle strade di San Paolo. Ogni anno, infatti, 100 cani fortunati vengono adottati dagli ospiti dell’hotel. Grazie a un servizio di matchmaking, gli ospiti vengono abbinati al loro compagno peloso in base ad alcune preferenze, come ad esempio le dimensioni. Inoltre, Unique Garden ha un team veterinario che aiuta il processo di accoppiamento e assicura che il cane sia in salute e pronto a passare il tempo con l’ospite durante il suo soggiorno.

Se trascorrere l’intera vacanza in compagnia di un 4 zampe vi sembra eccessivo, potrete anche scegliere di fare solo una passeggiata o di trascorrere un pomeriggio insieme. In entrambi i casi, la vostra vacanza sarà ancora più indimenticabile.