Hanging Lake: in Colorado, lo spettacolare lago dalle acque smeraldo

Quando si parla di meraviglie naturali, non si può non parlare degli Stati Uniti: tra parchi nazionali e canyon, qui c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ma c’è un luogo che forse non tutti conoscono, e che lascia a bocca aperta chiunque vi si avvicini: è l’Hanging Lake (letteralmente, il lago sospeso).

In Colorado, l’Hanging Lake è famoso per le sue straordinarie acque color smeraldo. Pare un angolo caraibico, ed è stato nominato “National Natural Landmark” nel 2011. Perché è tanto amato? Per le sue cascatelle, per il suo essere in cima ad una scogliera, per la lussureggiante vegetazione che lo circonda: un contesto da favola, che ne ha fatto la meta prediletta per gli escursionisti che, in Colorado, vogliono regalarsi un trekking.

Il contesto è quello del Glenwood Canyon che il fiume Colorado forma: siamo a tre ore d’auto da Denver e a 10 miglia da Glenwood Springs. L’Hanging Lake – che deve il suo colore verde ai minerali carbonati di cui la faglia al di sotto delle acque è ricca – può essere raggiunto solamente a piedi, con una camminata di poco più di un miglio (un chilometro e mezzo). Un percorso facile, che ha fatto crescere la sua popolarità a tal punto che – durante l’estate – per poterlo ammirare è necessario chiedere in anticipo il permesso online.

Da maggio ad ottobre, i turisti che hanno ottenuto il permesso (615 al giorno), devono parcheggiare all’Hanging Lake Welcome Center e – qui – prenotare lo shuttle, una bicicletta oppure avventurarsi a piedi per raggiungere il lago. Una misura, questa, che insieme al divieto di balneazione e al divieto di portarvi i cani, è stata presa per proteggere il suo fragile ecosistema.

L’Hanging Lake è un esempio unico all’interno delle Southern Rocky Mountains di lago formato da un deposito di travertino, una forma di calcare depositato da sorgenti minerali. Qui, i processi naturali geologici e idrologici continuano a funzionare come hanno fatto per tutta la storia del lago e, oltre ad acque dal colore straordinario, arrivando sulle sue rive si può ammirare anche una tra le più belle e grandi comunità di piante sospese.

È davvero un piccolo paradiso, l’Hanging Lake. Un paradiso naturale, capace di togliere il fiato.