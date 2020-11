I fiocchi di neve cadono sulla Grande Muraglia Cinese: le fotografie fanno sognare

editato in: da

Poesia per il cuore, ristoro per l’anima, meraviglia per gli occhi, la Grande Muraglia Cinese è uno degli spettacoli più belli e grandiosi al mondo e siamo certi che nessuno oserebbe dire il contrario. Quello che non sappiamo, però, è se così bella l’avete vista mai.

Con l’arrivo dell’inverno e delle basse temperature, ecco che una spolverata di neve ha trasformato una delle sette meraviglie del mondo moderno nel regno di Frozen.

Una suggestiva location da favola si apre davanti agli occhi increduli delle persone che possono ammirare lo spettacolo attraverso queste fotografie che arrivano direttamente dalla Cina.

Ci troviamo nella provincia dell’Hebei, nei pressi della città di Chengde, e questi scatti sembrano l’ambientazione perfetta di una fiaba, tutto merito di quei primi fiocchi di neve della stagione invernale caduti sulla Grande Muraglia Cinese, gli stessi che hanno trasformato quel paesaggio che da sempre ci fa sognare.

Tra sfumature di azzurro cielo, grigio e bianco, le curve della celebre opera architettonica sembrano muoversi sinuose sotto il manto di neve trasformando l’intero paesaggio in una poesia contemporanea. E dire che non sembrava possibile che, una delle più famose meraviglie del mondo, potesse regalarci ancora più bellezza di quanto siamo abituati ad attribuirle.

Patrimonio Unesco dal 1987, la Grande Muraglia Cinese si snoda tra montagne, deserti e praterie per un totale di 21.196 chilometri. In passato quest’opera è stata indicata con una serie di nomi diversi, il più comune è stato Changcheng che, tradotto dal cinese, significa proprio “lungo muro” e che altro non è che l’equivalente di come chiamiamo noi oggi la Grande Muraglia Cinese.

Costruita a partire dal 215 a.C. per volere dell’imperatore Qin Shi Huang, il sito culturale più visitato al mondo conserva e preserva una storia di oltre 2000 anni configurandosi come il più grande e unico, capolavoro dell’architettura difensiva antica.

E come se non bastasse, tra mura, torri di guardia e fortini, questa meraviglia del mondo propone scorci e panorami incredibili e inediti, unici al mondo, oggi resi ancora più magici e suggestivi da quel manto di neve che sembra abbracciare, delicatamente, uno dei più incantevoli luoghi del nostro mondo.