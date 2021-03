Un maestoso bagua spunta in un campo di fiori in Cina. E non è l’unico

editato in: da

Un misterioso e gigantesco bagua è spuntato in un prato fiorito in Cina. Grazie alle fotografie aeree è stato identificato e immortalato un grandissimo giardino suddiviso in otto trigrammi nella Cina sud occidentale. Nello specifico ci troviamo a Zunyi, la città-prefettura della provincia del Guizhou.

La città, così come l’intera provincia del Guizhou, sono lontane dagli itinerari più turistici e popolari del Paese. Sarà forse anche colpa del nome impronunciabile, la z e la u non vanno dette, per esempio. La verità è che si tratta di un luogo affascinante e misterioso caratterizzato da bellezze naturali che non hanno eguali.

Ma non è tutto, la moltitudine di minoranze e la presenza di villaggi etnici poco turistici, rendono questo luogo ancora più straordinario. Grazie alla tecnologia, però, alcune delle bellezze della provincia non sono passate inosservate, come questa del maestoso bagua che abbiamo scovato in rete, proprio grazie alle fotografie.

La popolazione della piccola contea dello Zunyi, ha costruito questo gigantesco giardino di Bagua che richiama a tutti gli effetti una maestosa opera di land art. Un percorso che si snoda attraverso uno dei simboli più importanti della tradizione cinese collegata al Taoismo, alle tecniche Feng shui, alle arti marziali.

Il giardino è stato realizzato utilizzando 81 varietà di piante collegate tra loro attraverso passerelle di legno che funzionano per delineare il simbolo. Al centro di tutto lo Yin e Yang in bianco e nero. Le specie floristiche utilizzate cambiano i loro colori in base alla stagione dando vita a uno spettacolo senza precedenti.

Tuttavia, quello di Zunyi non è l’unico bagua paesaggistico presente in Cina. Se ci spostiamo nella vicina Renhuai, ecco che ritroviamo ancora il medesimo giardino realizzato in otto trigrammi che restituisce un altrettanto spettacolo incredibile.

Anche in questo caso, troviamo il sempre presente simbolo dello Yin e Yang al centro.

La scelta di realizzare questi giardini che, visti dall’altro sembrano dei quadri dipinti, è probabilmente data dall’importanza del suo significato cui all’interno di vari campi della millenaria cultura cinese. Un altro esempio è dato dallo splendido Bagua Field Historic Site Park a Hangzhou, nella provincia di Zhejiang . Si tratta di un terreno agricolo reale appartenuto alla dinastia Song.

I trigrammi hanno moltissimi significati, che possono essere riassunti in flussi di energia che attraversano il mondo e condizionano la vita umana, sono utilizzati anche come amuleti per tenere lontani gli spiriti malvagi. Non è raro trovare le rappresentazioni del bagua in Cina soprattutto nei templi cinesi e taositi, su muri, sui soffitti, sui pavimenti e nei prati.