Scommettiamo che un posto così non lo avevate mai immaginato? A guardare le foto in effetti sembra pure che ci sia lo zampino di Photoshop, ma udite udite: è tutto reale. In questo particolare café a Seul, in Corea del Sud , l’atmosfera è curiosa, originale e unica nel suo genere: si diventa inaspettatamente protagonisti di un fumetto in bianco e nero. Guardare per credere.