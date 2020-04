I musei più belli del mondo da vedere solo all’esterno

Uno scrigno di meraviglie, oggetti rari e curiosi, storie custodite come piccoli tesori: questo è il museo, il luogo dove possiamo immergerci e perderci per scoprire una parte importante di storia, la nostra. Basta infondo tradurre la parola Museum per capire il suo significato più profondo: luogo sacro alle Muse dove vengono raccolte opere d’arte e oggetti considerati importanti. Ci sono però dei musei che sono essi stessi delle opere d’arte e che si presentano ai visitatori che li osservano dall’esterno in tutta la loro bellezza. Scopriamoli insieme.