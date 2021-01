Le micronazioni più bizzarre e affascinanti del mondo

È risaputo che fin da principio alcuni uomini hanno sentito il bisogno di chiamarsi fuori dalle rigide regole imposte dal sistema sociale, politico e economico e di ritagliarsi un posticino dove potersi esprimere liberamente e decidere in autonomia. Ed è così che nascono le micronazioni, piccoli o piccolissimi territori che vorrebbero essere (ma non sono) considerati come degli Stati indipendenti a tutti gli effetti. Ecco perché oggi vi portiamo a scoprire le micronazioni più bizzarre e affascinanti del mondo, luoghi che vantano una storia a dir poco unica.