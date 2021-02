Le isole a forma di cuore più belle che esistano

Sembrano dei fotomontaggi e invece sono dei veri e proprio capolavori della natura. In giro per il mondo, infatti, ci sono diverse isole paradisiache a forma da cuore. Difficile crederlo, ma Madre Natura ha deciso di mostrare tutta la sua classe ed eleganza anche in questi lembi di terra incredibili. Non sono pochissime, ecco perché oggi vi porteremo a scoprire le isole a forma di cuore più suggestive del pianeta.