Gli 8 castelli in affitto più belli dove trascorrere le vacanze

I castelli solitamente si visitano durante i tour culturali, ma avreste mai pensato di potervi soggiornare per qualche giorno? Ebbene, ci sono castelli in giro per il mondo che affittano camere e appartamenti a prezzi low cost, e altri con costi tutto sommato accessibili. Ne abbiamo selezionati 8, in Italia e all'estero, dove è possibile alloggiare durante tutto l'anno, senza spendere troppo.