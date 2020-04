Le 10 strade più colorate del mondo

Ci sono dei quartieri sparsi per il mondo che alla luce del sole risplendono in tutta la loro bellezza e sono incredibili. A caratterizzare queste strade sono i colori cangianti o le tonalità pastello con i quali sono dipinte le facciate di edifici e dimore. Abbiamo selezionato per voi le 10 strade più colorate del mondo che vi faranno sognare ad occhi aperti.