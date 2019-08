Case sugli alberi: la magia di dormire nei boschi in Norvegia

editato in: da

Svegliarsi alle sei di mattina con il canto degli uccelli e i suoni della natura non ha prezzo: tutto questo è possibile in Norvegia.

Proprio nel Paese infatti, è possibile soggiornare all’interno di case sugli alberi dislocate nei boschi del territorio e l’esperienza è davvero fantastica. Vi ritroverete a dormire all’interno di una piccola stanza, accogliente e dotata di tutti i comfort circondati esclusivamente dalla natura dei paesi del Nord e dal canto degli uccellini, ma non solo.

Non stupitevi se, d’improvviso, vedrete entrare uno scoiattolo all’interno della vostra dimora, sta soltanto cercando un riparo.

Dormire in una casa sull’albero è un’esperienza di pura magia, consigliata a tutti gli amanti della natura ma non solo. Si tratta infatti di una vera e propria avventura ai confini della realtà, tutto quello che viviamo infatti è lontano dalla ritmi frenetici della nostra quotidianità.

Le case sugli alberi sono estremamente popolari in Norvegia, è possibile dunque scegliere la propria abitazione nei boschi e trascorrere al suo interno qualche giorno per entrare in contatto diretto con la natura.

Le strutture sono tantissime e ognuna risponde a diverse esigenze: da favolosi chalet di design a costruzioni fantasiose e ricche di dettagli fino a semplicissime strutture caratterizzate da un arredo minimal per vivere un’esperienza autentica.

Tutte le case sugli alberi hanno viste che incantano: affacciandosi da sopra infatti, non solo si può ammirare la natura allo stato brado ma si possono osservare anche i comportamenti della fauna territoriale.

Non sarà difficile infatti vedere un alce che cerca cibo o gli scoiattoli che entrano nell’abitazione e ancora uccelli che volano a pochissimi metri dal nostro naso.

L’esperienza è quasi mistica, i suoni della natura sono assoluti protagonisti di un viaggio che prevede il pernottamento all’interno di una casa sull’albero.

Si tratta di un’avventura intensa da vivere in solitaria o con la famiglia. Il silenzio di questi luoghi è disturbato soltanto dal rumore del vento che scuote le cime degli alberi e dal canto degli uccelli.

Il cielo della Norvegia, visto da una casa sull’albero, è ancora più incredibile.

La Norvegia è un posto incantevole che permette una vacanza all’insegna della natura, scoprire il Paese scegliendo di dormire su una casa sull’albero renderà il viaggio unico. Solitamente queste strutture sono posizionate nei pressi di boschi o in riva a un laghetto per consentirvi di esplorare il territorio e fare escursioni in autonomia.