La casa sull’albero da mille e una notte che fa sognare il mondo

editato in: da

Immersa in una natura lussureggiante, questa abitazione dotata di vasca idromassaggio, sauna, doccia panoramica e persino un forno a legna, è la casa ideale per tutti i viaggiatori amanti del lusso che però non vogliono rinunciare a un’esperienza primordiale. Sì perché questa casa sull’albero è davvero unica.

E non affaccia su una spiaggia esotica o nel cortile di un resort a 5 stelle, ma si trova a Dorset, nella contea inglese situata nella parte sudovest del Paese. Il suo design esterno, così come l’arredo interno, rappresentano l’alloggio extra lusso nel quale ogni persona dovrebbe vivere la sua esperienza di viaggio almeno una volta nella vita.

La casa sull’albero extra lusso, così ribattezzata a livello internazionale per i servizi offerti e il design impeccabile, è stata realizzata da uno studio di architettura che ha impiegato ben 180000 euro per la sua costruzione e circa 5 mesi di lavori. Perché niente, qui, è stato lasciato al caso.

L’alloggio, infatti, è stato realizzato nel pieno rispetto dell’ecosistema naturale in cui è collocata. La casa sull’albero, che in questo caso è una quercia, è stata costruita completamente in legno di castagni locali e listelli di rovere.

Nonostante l’esperienza da mille e una notte sia destinata ai viaggiatori di tutto il mondo, la casa sull’albero è stata inserita in maniera discreta nel bosco così da permettere alla flora e alla fauna locali di continuare a vivere e a prosperare in questo habitat senza impedimenti.

E se gli esterni sono stati pensati per l’ecosistema, gli interni invece sono a misura d’uomo, una misura di lusso s’intende. La casa, infatti, è caratterizzata da una vasca idromassaggio e da un bagno panoramico che restituisce una veduta mozzafiato.

Non manca ovviamente un letto king size per il riposo notturno dei viaggiatori nella stanza da letto e una finestra sul soffitto per godere del cielo stellato più bello di sempre.

Immerso nei boschi del Dorset, a poche ore a ovest di Londra, l’architetto paesaggistico Guy Mallinson ha costruito quello che è uno dei più lussuosi rifugi nel bosco, una casa sull’albero meravigliosa incastonata in un bosco di querce spettacolari. La casa fa parte del complesso Crafty Camping, situato a Axminster, già meta preferita per tutti gli amanti del glamping.