Wizz Air, voli scontati per il Regno Unito in autunno

editato in: da

Se avevate in mente di concedervi una piccola vacanza autunnale, o anche soltanto un bel weekend lontani dallo stress lavorativo, questa potrebbe essere l’occasione giusta. Wizz Air offre infatti ai suoi passeggeri un imperdibile sconto per i voli verso il Regno Unito.

La compagnia aerea ungherese ha lanciato un’offerta molto conveniente per chi ha in programma di partire per Londra o per altre bellissime mete inglesi. Solo per le prenotazioni effettuate oggi, mercoledì 21 agosto 2019, per voli diretti da e verso il Regno Unito, Wizz Air pratica uno sconto del 20%. L’offerta è valida per i voli previsti entro il 31 ottobre 2019. Avete dunque solo poche ore per aggiudicarvi questa vantaggiosa promozione, non c’è tempo da perdere. E se siete ancora titubanti, possiamo darvi qualche piccolo suggerimento.

Viaggiare in autunno è spesso più conveniente, e lo sconto offerto da Wizz Air ne è la prova. Inoltre in questo periodo dell’anno le località solitamente più affollate dai turisti ricominciano finalmente a svuotarsi e potrete ammirare in tutta libertà (e senza alcuna fretta) le meraviglie di alcune delle città più belle del mondo. Perché scegliere proprio il Regno Unito per la vostra prossima vacanza?

Una delle mete preferite dai turisti è Londra, una città dal fascino incredibile che non smette mai di stupire. In autunno potrete visitarla con più calma, immergendovi nella vera atmosfera “british”. E non abbiamo bisogno di elencare le mille e più bellezze da ammirare nella capitale inglese: il Big Ben, Buckingham Palace, il London Eye, le camminate lungo il Tamigi e tanto altro vi aspettano per un weekend da sogno, sia che vogliate andarvi con gli amici che in compagnia del proprio partner.

Ma l’Inghilterra nasconde molte altre perle assolutamente da non perdere. Una su tutte? Edimburgo, capitale della Scozia e centro nevralgico del turismo inglese. La città si estende sulla costa orientale scozzese ed è senza dubbio una delle destinazioni preferite da chi si reca in Gran Bretagna. Il suo centro storico, chiamato Old Town, è stato inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità dall’UNESCO, per la sua importanza storica e culturale. Stesso destino anche per il Castello di Edimburgo, struttura medievale perfettamente conservatasi nei secoli che oggi ospita diversi musei.

Chi invece ama il surf, non può perdersi una visita ad Aberdeen. La cittadina scozzese si affaccia sul mare del Nord ed è una delle principali località inglesi in cui i surfisti si radunano in inverno per dedicarsi al loro sport preferito. Se non siete così temerari, Aberdeen offre comunque molte altre attrazioni turistiche. Ad esempio il Castello di Dunnottar, costruito su un piccolo fazzoletto di terra collegato alla costa da un minuscolo istmo, che è uno dei gioielli della Scozia orientale.